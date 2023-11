Orrego: 'Vamos a trabajar codo a codo con el nuevo presidente

Una hora después de que Javier Milei se impusiera en el ballotage, Marcelo Orrego felicitó al nuevo presidente de todos los argentinos y argentinas. En conferencia de prensa, el gobernador electo expresó 'Vamos a trabajar codo a codo con el nuevo presidente', así como también les dejó la certeza a todos los sanjuaninos y sanjuaninas de que dará su mejor esfuerzo para que las nuevas gestiones provinciales y nacionales se lleven bien para lograr muchas cosas en bienestar de toda la provincia.

'El objetivo de esta conferencia de prensa es para saludar al nuevo presidente de los argentinos Javier Milei, desearle, por supuesto, que tenga toda la suerte del mundo. Y a ustedes sanjuaninos quiero dejarles la tranquilidad de que nos vamos a sentar con él a trabajar por el bien de todos los sanjuaninos y en general de todos los argentinos', manifestó.

Acto seguido, el gobernador electo felicitó también a Sergio Massa. 'No es fácil exponerse por lo que lo felicitamos a él y su equipo de trabajo'. Para luego expresar que el resultado de esta segunda vuelta encuentre a los argentinos unidos para afrontar los desafíos que el país tiene por delante. 'Hay que trabajar sin mezquindades, sabiendo que el único objetivo es tener un futuro provisorio en donde la gente pueda vivir mejor', manifestó el santaluceño.

'Nos encontrará con el desafío de tener un mejor lugar para vivir, y que la Argentina sin ninguna duda tiene que empezar a hacer ese cambio de era, donde no haya peleas inocuas o rabiosas entre políticos. Hay que mirar hacia adelante con políticas de consenso, de acuerdo. Definitivamente ese es el camino que los argentinos tienen que definir', manifestó el mandatario electo.

Luego Orrego fue consultado sobre si su cercanía con Patricia Bullrich beneficiará su entendimiento con el presidente electo. El gobernador electo dijo: 'Yo el único compromiso que tengo es con todos los sanjuaninos, no tengo otro compromiso. Estoy convencido de que sea cual seal el presidente yo me voy a sentar al lado de él para trabajar por el bien de los sanjuaninos. Yo todos los días, cuando me levanto pienso en que mi provincia cada día este mejor, y eso significa buenos nexos con el que circunstancialmente le toca ser presidente'.