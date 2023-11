Colombo, sobre el ballotage: 'Votar en blanco es una alternativa para la gente'

Cada vez falta menos para que llegue el ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa del 19 de noviembre. En ese contexto muchos políticos están invitando a la gente a que vayan a votar y se definan por alguno de los dos candidatos para hacer valer su derecho. Sin embargo, un conocido referente de la oposición aseguró que el voto en blanco sigue siendo una alternativa válida para la gente.

Rodolfo Colombo, referente de Juntos por el Cambio, pasó por Banda Ancha para hablar en el marco de la previa de la segunda vuelta que definirá el nuevo presidente de la República Argentina. En ese sentido remarcó que a pesar de que Patricia Bullrich invitó a sus votantes a que apoyen al 'León', quienes la eligieron a ella no necesariamente seguirán su recomendación.

'Patricia hace campaña y va a votar por Milei, pero es ella personalmente. Hay un montón de gente que va a decidir entre estas dos opciones que son terribles para mi. Tratan de decir que el voto en blanco favorece a Massa, yo digo que no es así todavía, favorece al que sale primero el domingo y por lo que parece van palo a palo. El voto en blanco, hoy en día sin tener certeza, es una alternativa para la gente. Hay que ir a votar, eso no está en discusión, pero el voto en blanco en una situación de ballotage no deja de ser una herramienta para decir que no te convence ninguno de los dos candidatos', expresó.

En ese sentido, el entrevistado señaló que no hay que utilizar el término de libertad de acción ya que eso da a entender que el voto 'estuvo retenido' en algún momento. Siguiendo en la misma línea recalcó que hay mucha gente que está en la misma situación que él y que no se siente representada ni por Milei ni por Massa por lo que deberían sufragar en blanco.

'No hemos coincidido en nada como la libre portación de armas, la venta de órganos, la eliminación del Banco Central y la dolarización. Del otro lado Massa que ahora dice que es la unidad nacional y que no es el Kirchnerismo, que el 10 de diciembre va a empezar a gobernar, siendo que desde agosto de 2022 es ministro y no lo hace. En ese sentido, se podría hacer una agenda parlamentaria en el Congreso para ponerse de acuerdo Milei con los que quieran acompañarlo y Massa lo mismo. No lo hicieron y eso te daría certeza', sentenció.