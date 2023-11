El vice Ministro de Economía aseguró que seguirá en el cargo hasta el final

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, salió a despejar dudas este lunes, afirmando que seguirá desempeñándose en su cargo hasta el próximo 10 de diciembre.

Estas declaraciones surgieron como respuesta a la información que Sergio Massa hizo trascender, insinuando que solicitaría licencia al cargo de titular del Ministerio de Economía después de la contundente derrota electoral frente a Javier Milei.

Rubinstein aclaró en redes sociales: "Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre".