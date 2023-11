Cuando las fotos hablan: qué dejaron y dijeron los gestos de Milei y el presidente en Olivos

Este martes Javier Milei y Alberto Ferández tuvieron el primer encuentro para coordinar la transición y lo que será el traspaso de mando. Fue en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial y aunque en palabras pudo haber cordialidad, los gestos dicen muchas cosas que sólo las expresan los cuerpos. Así es que Hugo Lescano, un especialista en comunicación no verbal, analizó los gestos y las posiciones de los dos interlocutores.

Lescano primero empezó analizando la posición y los gestos de la foto en la persona de Alberto Fernández.

“La mano derecha de Alberto Fernández denota la urgencia de abandonar esa reunión. Una mano lista para apoyarse y levantarse del asiento. La pierna izquierda señalando la dirección contraria a Javier Milei, en una clara muestra de ‘telé negativa’, como dijera el reconocido psiquiatra Jacob Levy Moreno refiriéndose a lo que comúnmente llamamos mala onda”, explicó sobre la postura del presidente.

Continuando con el examen sobre el dueño de casa, analizó que “los ojos entornados, que se hacen presentes cuando estamos ante personas o situaciones que nos despiertan desinterés y descreimiento”, aportando al clima generado al momento de la imagen.

Por su parte, sobre el presidente electo comentó que “el gesto de la pirámide invertida de Milei y que popularizó Ángela Merkel, con los codos relativamente juntos, señalando equilibrio y respeto. Sus pies recogidos uno delante del otro, postura que nos coloca sutilmente a la defensiva y sentado al borde del asiento, un comportamiento típico de personas que se encuentran en estado de alerta permanente”.

“El rostro de ambos, exentos de gestualidades empáticas. Como curiosidad, la foto se tomó antes que se cumpliera la primera hora de reunión y no se ven marcas en los vasos que den muestras que hayan sido utilizados. A los humanos nos cuesta dejar huellas de saliva, por ejemplo al tomar agua, en lugares o circunstancias en las que no nos sentimos cómodos”, concluyó el especialista en gestos y comunicación no verbal.