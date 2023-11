Orrego y los gobernadores de JxC le ofrecieron gobernabilidad a Milei

Marcelo Orrego, y los otros 9 gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) tuvieron un conclave este miércoles con vistas al 10 de diciembre. Los mandatarios se reunieron en la Casa de Mendoza en Buenos Aires, debatieron y luego sacaron un comunicado del resumen del encuentro, en el cual se preocuparon por dejarle en claro la gobernabilidad al presidente electo Javier Mieli.

En el documento, firmado por los diez mandatarios, también le exigieron al presidente Alberto Fernández una compensación a las provincias por Ganancias. En este punto, los gobernadores apuntaron contra las medidas que en campaña lanzó el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, de las cuales recordaron que no acompañaron en su momento, y que se trató de un ‘cambio de reglas del juego’.

Sobre estas modificaciones en la política tributaria, este grupo de gobernadores sostuvo que ‘afectaron severamente los recursos de las provincias’. Al dirigirse al presidente señalaron: ‘En esta línea, suscribimos el pedido de los gobernadores del Norte Grande para que el actual mandatario en ejercicio, Alberto Fernández, firme un decreto de manera urgente compensando parcialmente esa detracción de fondos coparticipables, pero alertamos que esa medida no solucione el problema de fondo ocasionado por ese cambio en las reglas de juego que nosotros advertimos y no acompañamos en su momento'

En el encuentro, que comenzó minutos después de las 13 y se extendió por cerca de dos horas, participaron el anfitrión Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) acompañado por Gerardo Morales - mandatario saliente -, Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis). Pese a los rumores que circularon en la previa, no participaron en la reunión ni Milei ni ningún emisario de su equipo.

Guillermo Francos, quien asumirá como ministro del Interior en el gabinete del presidente electo, ya se reunió individualmente con algunos de los dirigentes de distintos distritos. Fueron reuniones privadas, con estricta reserva, durante el proceso electoral. De todos modos, aún no definieron si se reunirán con el Presidente electo. De ahora en más, será el Jefe de Estado quien los convoque -o no-, por una cuestión institucionalidad. Un gobernador puede pedirle una audiencia al Presidente, pero es éste quien la concede y fija los plazos en virtud de su agenda. En ese sentido, no se descarta que exista un encuentro con el Jefe de Estado electo en los próximos días.

Los 10 gobernadores de JxC buscan consolidar un polo de poder que tome las riendas del liderazgo de la oposición y tiendan puentes para reconvertir a la coalición, tras la ruptura luego de las elecciones. El encuentro funcionó como escenario para garantizar una foto política que les permita marcar la cancha y mostrarse concertados de cara a la nueva Presidencia del libertario.

Los gobernadores conocen que Milei no tiene respaldo legislativo suficiente para imponer su agenda en el Congreso y avanzar hacia las reformas que pretende implementar. Antes de la reunión, los mandatarios concedieron declaraciones a la prensa y dieron indicios en ese sentido, aunque aclararon que consenso implica diálogo.