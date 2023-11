Siguen los cambios en el armado del gabinete de Milei: Píparo no irá a la ANSES

Carolina Píparo no irá a la ANSES.

Este jueves en la tarde estuvo movido en cuanto al armado del gabinete del electo presidente Javier Milei. Según informó Infobae, Carolina Píparo no irá a la ANSES, y se suma al cambio de Emilio Ocampo quien finalmente no estará al frente del Banco Central, en medio de arduas negociaciones entre La Libertad Avanza y Mauricio Macri.

Horas antes, Píparo había confirmado que se reuniría el próximo lunes con Fernanda Raverta para iniciar la transición: “A los trabajadores de ANSES que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos. Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la ANSES reciba de nosotros la mejor atención posible”, manifestó en sus redes sociales.

Píparo había sido una de las primeras en ser confirmada como parte del equipo de Gobierno de Milei, junto con Cúneo Libarona en Justicia; Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, y a Diana Mondino, a cargo de Cancillería. Incluso se había asegurado que la dirigente platense sería secundada por Juan Manuel Berón, un profesional que trabajo en la reforma previsional del México. Sin embargo, según pudo saber Infobae, ese puesto no será para la ex candidata a gobernadora y todavía no dieron a conocer al posible reemplazo.

El equipo económico de Milei también tuvo su primera baja antes de comenzar. Emilio Ocampo, designado por el presidente electo para presidir el Banco Central desde antes de la primera vuelta electoral, se bajó para ocupar ese lugar, según pudo saber Infobae de fuentes de La Libertad Avanza.

Ocampo fue el primer funcionario designado por Milei para integrar su gobierno el pasado 22 de septiembre. En plena campaña para la primera vuelta electoral, Milei lo mencionó como un protagonista central de su plan de dolarizar la economía y suprimir el BCRA. “Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”, dijo entonces Milei.