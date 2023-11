Un puesto conocido: Bullrich volverá al ministerio de Seguridad

El apoyo del PRO a La Libertad Avanza en el ballotage comenzó a dar sus frutos. Este jueves, se confirmó que Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de la Nación de Javier Milei. La ex candidata a presidenta volverá a estar al frente de esta cartera, tras hacerlo desde 2015 a 2019 en el mandato de Mauricio Macri.

Si bien la presidenta del PRO había declarado el 20 de noviembre que no quería estar en un lugar en el que ya había estado, refiriéndose a un lugar en el gabinete del flamante presidente electo, en horas de la tarde de este jueves se confirmó que nuevamente se hará cargo de este ministerio. Por lo cual, ahora si será oficial el trabajo de la importante figura de Juntos por el Cambio (JxC) en la gestión del libertario, que tomará posesión el 10 de diciembre.

Según informó Infobae, fue la propia Bullrich quien le dio el sí a Milei. ‘Si vos me preguntas si me gustaría volver a un lugar en el que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta. Uno cuando ya estuvo en un lugar no sé si es lo mejor volver’, había expresado el pasado lunes en una entrevista en TN. Sin embargo, en esa misma conversación expresó: ‘hablando las cosas, uno se puede entender’.

El ministro de Economía de Milei será Luis Caputo

El ministro de Economía de Javier Milei será Luis Caputo. El electo presidente confirmó la información durante la tarde de este jueves, luego de una seguidilla de rumores que vinculaban al exfuncionario de Macri con el Palacio de Hacienda. Por otro lado, Emilio Ocampo no irá al Banco Central.

Caputo, quien supo ser presidente del Banco Central del macrismo, definió su incorporación al gobierno de Milei en una reunión con el jefe de Gabinete de la próxima gestión: Nicolás Posse. Caputo no es adepto de la dolarización en lo inmediato, motivo que condujo a que Ocampo a diera un paso al costado.

Caputo tiene 58 años y fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri; es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía y Finanzas en el Posgrado en la Universidad Católica Argentina. Posee más de 30 años de experiencia en el sector financiero y fue compañero de colegio del expresidente Macri en el Cardenal Newman. En algunos círculos es considerado como “el Messi de las finanzas”, apodo con el que los argentinos lo conocieron cuando formó parte del gobierno.