Tras cuestionar a Massa, destituyeron a Julián Gómez de la Juventud Bloquista

Luego de que vía redes sociales Julián Gómez tratara de mediocre a Sergio Massa y post-ballotage revolearla que votó a Javier Milei, la Juventud Bloquista decidió destituirlo de su cargo de presidente. El Comité de Concepción lo retiró de su cargo como autoridad, por lo cual dejó de encabezar el órgano partidario.

Luego de este importante cambio, el vicepresidente de la juventud, Uriel Morales señaló que 15 delegaciones rechazaron los dichos del ahora ex presidente. Además, el dirigente confirmó que el lunes 27 de noviembre desde las 20 renovará autoridades.

En un comunicado del partido de la Estrella, expresaron que el Comité Central recibió una nota oficial de parte de los integrantes de la Juventud Central, la cual está representada por los delegados y delegadas de los comités departamentales. La misma repudia los dichos de Gómez, además de recordar que el Bloquismo había decidido orgánicamente darle su apoyo al ahora ex candidato a presidente por Unión por la Patria.

En declaraciones a Diario Huarpe, Morales reveló que fue reemplazado como delegado, por lo que dejó de formar parte de la Juventud Provincial, por lo que está desafectado de la Juventud Central.

Lo que sigue en este caso, es que el Comité Central del Bloquismo evaluará si envía o no el caso de Gómez al tribunal de disciplina, para que este analice si le corresponde o no una sanción. 'El lunes se reelegirán nuevas autoridades para que quede todo bajo acta como ha quedado la nueva dirigencia de la Juventud Bloquista', precisó Morales.

El pasado martes 21 de noviembre, en su paso por Banda Ancha, el joven integrante del partido de la estrella reveló que la mayoría de los jóvenes bloquistas votó a Milei. Además expresó: 'la gente nos decía: yo los voto si van solos'

Acerca de cómo fue que decidió exponer públicamente que no acompañaba a Sergio Massa, Gómez dijo que 'nosotros junto a la mayoría de los jóvenes, muchos chicos de la juventud no se sentían identificados por la simple y lógica idea de conocer el contexto social que había, económico, no se sentía cómodo el joven con un proyecto que evidentemente al país no le estaba haciendo bien. Por este motivo el joven creyó que un candidato que se enfrentaba a Massa podía ser una mejor opción', manifestó Julián.

'La mayoría de la Juventud Bloquista votó a Milei. Hay un grupo que respetó la ideología de su departamento porque muchos, si hablo de la juventud provincial se alinean más a su departamento que a un órgano como es al juventud provincial', dijo.