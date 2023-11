Uñac: ' Tienen muchos problemas a solucionar para ocuparse de una pequeñez tal como esa'

Desde el acto de inicio formal del montaje de la antena del Radiotelescopio Chino-Argentino en San Juan, el Gobernador Sergio Uñac dialogó con la prensa, y ante la consulta de Canal 13 por la polémica en torno a los nombramientos en el Tribunal de Cuentas que se trató este jueves en la Cámara de Diputados, salió al cruce de Fabián Martín, electo Vicegobernador, quien tildó de "poco ético" este hecho.

"Yo creo que está desentonando el Gobernador electo. Lo digo con una humildad extrema y espero que así se interprete, tienen muchos problemas a solucionar para ocuparse de una pequeñez tal como esa. Pero además, ¿quién va a gobernar?, ¿el próximo gobernador que todavía no habla o el vicegobernador electo que es una catarata de definiciones diarias, parece que algo necesita decir y lo expresa casi de manera sistemática, permanente y diaria", expresó el electo Senador.

Además, Uñac dijo que "ayer he hablado con Orrego y nada me ha dicho sobre esto. Yo me voy a manejar con quien debe ser la conducción natural de un gobierno, que es el Gobernador".

"Él (por Orrego) debe bajar línea, él debe expresarse y decir si está o no de acuerdo; mientras que él no diga nada, yo no le puedo contestar al Vicegobernador que debe culminar sus tareas en la Municipalidad de Rivadavia y debe hacerse cargo de una Cámara de Diputados que de 36, tiene 12 diputados, fijensé la tarea descomunal".

