¿Está bien que Milei traiga casta a su gabinete?: la mirada de un analista sanjuanino

Intensos están siendo los días de Javier Milei y su entorno tras ganar el ballotage y convertirse en el presidente electo de los argentinos. De cara al 10 de diciembre, el flamante mandatario está abocado al armado de su gabinete, en el cual se han sumado dirigentes de otros espacios, más que nada de Juntos por el Cambio, situación que hace ruido en su militante más fiel, pero a su vez aplaudido por analistas políticos, al considerar esta actitud una movida estratégica para encarar su gestión con gobernabilidad.

Teniendo en cuenta que parte de la popularidad la construyó asegurando que exterminaría a la casta o toda clase dirigente, pero que por el contrario está sumando a apellidos que ya tuvieron un paso por la etapa de Macri como Caputo y Bullrich, en Tarde Trece le consultaron al experimentado dirigente político sanjuanino, Rogelio Mallea, quien calificó como ‘positiva’ a esta acción, pero a su vez le señaló que debe mantenerlo y sacarle provecho logrando consensos.

Mallea señaló que las llegadas de dirigentes de Juntos por el Cambio son un acierto, en tanto y cuanto, los sostenga el tiempo que dure su gestión. Además de recordar que lo de la convocatoria a todos los espacios políticos fue expresada manifiestamente por el ex candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, ‘Si hace lo mismo que Massa podría funcionar’, sostuvo.

Sobre el triunfo del diputado nacional en los comicios nacionales, con una amplia cantidad de voto joven, Mallea expresó: 'El fenómeno económico de crisis que tiene la región es un fenómeno generalizado. Y con esto no quiero decir que tal o cual partido gobierna mejor, pero si yo me tengo que poner en el lugar de un chico que comenzó a votar en el 2015 y lo votó a Macri y comprobó lo que era Macri y después dijo no me gusta, por lo que lo votó a Alberto Fernández y comprobó lo que era Alberto Fernández, bueno, los entiendo'.

El Director de ACEP señaló que la clase política argentina está haciendo muchas cosas mal. Incluso indicó que debería venirse un tiempo en que todo el arco político nacional haga una verdadera autocrítica de lo que viene haciendo en los últimos años, ya sea que tenga responsabilidades institucionales o solo actividad dirigencia, de militancia.

Tocando el plano local, Mallea indicó que para el Justicialismo todavía no es hora de hacer autocrítica. En ese sentido, consideró acertado que después de haber perdido las elecciones el 2 de julio, Uñac y compañía se pusieran a dejarle todo ordenado al próximo Gobierno que asumirá el 10 de diciembre de la mano de Marcelo Orrego.

Sobre la incursión de Uñac en el Senado, el analista político señaló que tiene espalda tanto en la provincia, por el nutrido cv como funcionario público, como a nivel nacional. 'A veces es más conocido a nivel nacional. Con Marcelo Orrego son integrantes de una generación que están en la ocasión de dar todo y de hacer las cosas bien. Uñac hizo un buen gobierno', sostuvo

Consultado sobre el electo gobernador de la provincia, Mallea expresó: 'Quiero que le vaya bien a Marcelo, porque si le va bien a él nos irá bien a todos'. Luego contó que está en permanente contacto con el flamante mandatario.

Entrega de certificados de la Diplomatura de Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional

El miércoles 29 de noviembre, desde las 18:45 se realizará en el Club Sirio Libanes la entrega de certificados de la Diplomatura de Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional. Según contó el presidente de la ACEP, Rogelio Mallea cada año se van superando en cuanto a calidad de dirigentes formados.

Entre las filas de los que pasaron por este diplomado aparecen Carlos Munisaga, Marcelo Orrego, Alberto Hensel, Carlos Lorenzo entre otros. Mallea, quien está al frente de ACEP desde el 2002, contó que la diplomatura es esencial para todo aquel dirigente deportivo, gremial, político, institucional, empresarial.