Uñac: 'En San Juan logramos encontrar el punto de equilibrio entre el sector público y privado'

Este lunes en la mañana el Gobernado Sergio Uñac encabezó en Casa de Gobierno, junto a funcionarios del gabinete provincial, la entrega de premios de la "XV Edición del Premio Provincial a la Calidad”.

En su discurso agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su gestión, "en los cuales hemos tratado de priorizar con errores y virtudes como siempre pasa en el balance, pero con errores y virtudes hemos construido una provincia distinta. Eso sumado a 12 años anteriores en donde hemos podido contabilizar 20 años de crecimiento y es la pura verdad, no son opiniones, son datos que se pueden corroborar y mirar".

"Es mucho lo que hemos hecho pero la noticia es que queda mucho más por hacer, porque las sociedades son dinámicas, son cada vez más exigentes, porque además la paciencia se empieza a agotar, en San Juan, en el país, y en el mundo también", explicó.

Agregó Uñac que "creo que cada uno en lo que nos toque tenemos que tender a ser cada día más eficiente, a obtener mejores resultados en el menor tiempo posible porque eso de alguna manera va en línea con no agotar la paciencia de la sociedad".

"Creo que lo que logramos en San Juan fue encontrar el punto de equilibrio entre el sector público y privado, que es una cosa muy reclamada, hablada, pocas veces practicado" dijo, "porque si miramos entre todos otros contextos, otras provincias, otros lugares, esto no es común".

"Y otra cosa más que me parece importante sumar a los agradecimientos que he expresado y es que si hay algo atacado en estos últimos tiempos son las instituciones, las que fuesen, públicas, privadas, de todo tipo... que podamos cumplir 15 años de este premio que logró la participación de más de 60 empresas y de organismos de Estado significa que esto tiene algo que no es común en estos tiempos, transparencia y objetividad".