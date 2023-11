Días de transición: las 3 principales obras que el 'Orreguismo' deberá finalizar

Faltan menos de dos semanas para que las autoridades provinciales en San Juan, dejen sus cargos para que asuma la nueva gestión. En ese sentido el funcionario encargado de las obras públicas en esta provincia, mencionó que hay 3 grandes obras que dejarán listas para ejecutar y que será decisión del 'Orreguismo' si se concretan o no. Por ejemplo se mencionó el Penal a construirse en Ullum.

Julio Ortíz Andino, ministro de Obras Públicas, habló en rueda de prensa acerca de cómo vienen trabajando para hacer la transición más ordenada y eficiente posible. En ese contexto mencionó que hay diferentes proyectos que están prácticamente listas a nivel de planificación, pero que sobre todo son 3 las que destacan.

'Nos toca hablar de obras grandes que estamos terminando y que no les generarían problemas. Por ejemplo los hospitales, el Penal de Matagusanos que es otro tema del que vamos a hablar. Quedan proyectos por ver si los llevan adelante o no como la Ciudad Judicial o la nueva Terminal de Ómnibus. Están totalmente terminados desde el punto de vista de arquitectura, ellos decidirán si podrán llevarlos adelante o no', expresó.

Sumado a esto, el funcionario saliente reveló que desde hace tiempo que están trabajando con Fernando Perea, quien será el futuro ministro de Infraestructura, Agua y Energía. En ese sentido mencionó que vienen manteniendo diversas reuniones hablando sobre la actualidad de las diferentes áreas, por lo que espera que ya a principios de la próxima semana puedan finalizar este proceso.

'Ya estamos por terminar, las hemos empezado hace mucho. Hace dos semanas empezamos a ver cada área, la semana pasada no pudimos avanzar mucho pero en esta si estamos trabajando en conjunto. Esta tarde vamos a tener la reunión correspondiente a Agua, Hidráulica y Recursos Hídricos. Seguiremos el jueves y el viernes, entonces creo que el próximo martes o miércoles de la semana que viene ya terminamos porque le hemos dedicado una tarde a cada área. Primero fue Vialidad, después EPSE, luego Vivienda, mantenimiento en general y así tratamos las diferentes áreas', sentenció.