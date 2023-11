¿Se frena la obra pública?: dicen que hay más preguntas que respuestas

Días después de que Javier Milei fuera elegido como el futuro presidente de Argentina, la duda de que si se frena o no la obra pública en las provincias es uno de los temas que más se habla. En este contexto, Ramón Martínez, presidente de la Cámara de la Construcción, habló con Banda Ancha y dijo que ellos tienen más preguntas que respuestas. En este sentido, agregó: "Nadie a nivel nacional nos está contestando”.

Desde Buenos Aires, donde participará de una mesa nacional de la Cámara de la Construcción, Martínez comentó: “Todas las provincias estamos expectantes para ver si se habló algo a nivel nacional y viendo qué va a pasar. A la vez, entiendo que nos estamos apresurando mucho, nadie a nivel nacional. Nos estamos haciendo preguntas y nosotros mismos nos respondemos. La urgencia y la necesidad nos da la necesidad de respondernos nuestras preguntas”.

Sobre el presupuesto actual de las obras en San Juan, agregó: “La mayoría del presupuesto está utilizado en vivienda y se están pagando bastante al día, la gestión saliente está pagando hasta los certificados de octubre. Lo que sí está en veremos son los certificados de noviembre que están siendo terminados”.

Al dar más detalles de la provincia, dijo que tuvieron algunas charlas con el futuro gobernador. “Con Marcelo intentamos juntarnos y obviamente está ocupado, tratando de descifrar sus propias inquietudes y entiendo que necesita las respuestas a las preguntas que nosotros le vamos a hacer. Tuvimos contacto, pero no hay definiciones”, agregó y dijo que es posible que en San Juan y en el país se aplique el modelo a la chilena, pero que eso será sólo un aliciente.

“En el modelo a la chilena, sólo el 5% es bancada por privados. En el resto, el estado sigue ejecutando obras. El tema es que las obras que bancan los privados son hospitales, aeropuertos y autopistas que tienen mucho tránsito y pueden ser rentables. Pero no van a bancar viviendas u obras como cloacas o escuelas. Eso no lo van a hacer. Entiendo que Milei busca darle el presupuesto a la demanda”, agregó. Y, para cerrar y tratar de llevar un poco de tranquilidad dijo: “A nivel nacional nadie contesta nada y a nivel provincial tampoco. No nos queda otra que esperar. Es un momento complicado”.