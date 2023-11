De que se tratan las licencias y atribuciones que tendrán los diputados sanjuaninos

En la sesión de este jueves, los diputados de San Juan abordarán una reforma integral del Reglamento Interno, marcando la primera revisión completa en 65 años. Esta propuesta tiene como objetivo modernizar y adaptar el reglamento a los desafíos actuales, introduciendo cambios sustanciales que abarcan desde licencias hasta ampliación de atribuciones para el presidente de la Cámara.

El Reglamento Interno de la Cámara de Diputados es crucial para guiar el comportamiento dentro de la institución, regulando desde sanciones por ausencias injustificadas de los legisladores hasta la conducción de sesiones. Aunque ha sufrido ajustes a lo largo del tiempo, nunca se había abordado una revisión tan completa como la que se prevé aprobar esta semana.

La propuesta de modificación integral, impulsada por el bloque PJ, busca actualizar disposiciones sobre el funcionamiento y la organización interna de la Cámara, en concordancia con la Constitución Provincial. La comisión trabajó en la redacción y adaptación del reglamento a la actualidad, otorgando más atribuciones a la Presidencia del cuerpo, siempre considerando la opinión de los presidentes de bloque.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentran:

- Inclusión de licencia por maternidad y paternidad para Diputadas y Diputados, así como otras licencias con o sin goce de dieta.

- Establecimiento de procedimientos detallados para la tramitación de proyectos no contemplados en el reglamento actual.

- Implementación de notificación electrónica del orden del día.

- Regulación de sesiones y reuniones remotas.

- Creación de la Comisión de Mujer, Género y Diversidad.

- Agrupación de las comisiones de salud y discapacidad, y turismo y deportes.

- Regulación de las comisiones de interior y exterior que reciben al Gobernador.

- Inclusión de dos Anexos: uno que establece Reglas y Normas de Técnica Legislativa y otro que presenta el protocolo para sesiones remotas.

- Detalle de las formas de votación, incluyendo el uso de la votación electrónica.

- Discriminación y clasificación de todos los tipos de sesiones que no están claros o no son regulados en el código actual.