Presunto fraude con becas en Calingasta: el intendente rompió el silencio

La Justicia investiga un presunto fraude vinculado a las becas en la Municipalidad de Calingasta que tiene como denunciado a un funcionario del municipio, llamado Jorge Cortez. En tanto que el intendente Jorge Castañeda habló al respecto sobre la denuncia por la cual ya se pusieron a disposición.

La UFI Delitos Especiales lleva adelante la investigación por la cual hubo un allanamiento en el Municipio y el Concejo Deliberante el pasado fin de semana. Se trata, por el momento, de un caso de presunta falsificación de un instrumento público por parte de Jorge Cortez, secretario privado de Castañeda. La denuncia fue realizada por un hombre identificado como Jesús Linares.

Castañeda dijo al mencionado medio que luego de la denuncia "nos pusimos a disposición" de la justicia y que "no entendemos que pasó". Además, el denunciado "me presentó una licencia sin goce de haberes, lo que me pareció un buen gesto", explico en radio AM 1020.

Noticias Relacionadas Funcionario de Castañeda, en la mira de la Justicia por un posible fraude en el cobro de becas

Si bien el edil calingastino manifestó que tienen "control sobre todo", también se refirió a una problemática respecto a la lejanía de algunas zonas. "A veces tenemos que pagar becas en Villa Nueva, ¿Cómo lo hacemos?", y que "a veces pagamos en efectivo, otras con cheques y otras con transferencia".

Con respecto a quien hizo la denuncia, el intendente explicó que conoce a la familia Linares, puesto que tienen "un vínculo de hace mucho tiempo con el municipio", ya que "facturaban por obras de construcción y servicios".