Presunto fraude en Calingasta: el acusado dijo que es inocente y hay un trasfondo político en la denuncia

El martes salió a la luz un caso que conmociona a Calingasta. Esto, luego de que la UFI Delitos Especiales, al mando del fiscal Adrián Riveros realizara allanamientos en el edificio municipal, en busca de documentación que arroje mayor precisión a una investigación por un posible fraude en el cobro de becas. Jorge Cortez, cercano al intendente Jorge Castañeda, es el acusado de este supuesto fraude, y en una charla con Diario 13, dijo que está viviendo un momento muy duro y que está convencido que la Justicia dirá que es inocente. A la vez, comentó que hay un trasfondo político en esta denuncia.

“No sé bien de qué se trata la causa y la realidad es que me gustaría ir ya para que me expliquen todo, pero entiendo los tiempos de la Justicia”, dijo al iniciar la charla y comentó que él pidió una licencia sin goce de haberes hasta que haya una respuesta formal sobre la cusa.

Diciendo que no entiende por qué es señalado como el autor de este supuesto fraude dijo que “por su puesto hay una cuestión política de fondo”, pero no quiso dar detalles de quiénes estarían involucrados porque no sabe si eso lo puede perjudicar.

Según lo que leyó en los medios provinciales, pues no fue citado por la UFI “En julio y junio hay unos expedientes deberían haber sido pagados al señor Linares –que es quién denunció-, pero él alega que nunca trabajó para la Municipalidad y que nunca cobró”, dijo el funcionario sospechado de fraude, y comentó que parte de esa declaración es mentira, pues la familia Linares lleva muchos años trabajando para la Municipalidad. “Esa familia lleva 24 años trabajando para el municipio. En los últimos 3 o 4 meses de nuestra gestión, dejaron de cobrar, y como dejaron de recibir eses dinero tuvieron que ensuciarnos. Eso me hace ruido”, explicó.

Dando más detalles de su situación, Cortez dijo que no puso abogados en la causa, porque considera que no es necesario. “Ojalá Justicia determine con la mayor rapidez posible y esto se termine. Todo es muy doloroso. Vivo en un pueblo chico y es injusto porque es mentira que me quedé con esas becas”, agregó y dijo que hay muchas cosas que a él le resultan extrañas.

Sobre otros detalles de la situación que le “hacen ruido” el funcionario mano derecha de Castañeda, comentó que el denunciante salió a hablar en medios locales sobre los bienes que Cortez tiene. “Dicen que vine en alpargatas-cuando inició sus trabajos en la Municipalidad- y hoy tengo una camioneta. Tengo muchos años de trabajo y el único bien propio que tengo es una camioneta. La denuncia es una mezcla de cosas raras. A él –por Linares- no le interesa si cobró las becas o no, sino está reclamando lo que yo tengo, por su puesto que hay una cuestión política”, agregó y resaltó que tiene muy buena relación con Castañeda.

“Estuve 8 años en el municipio. Soy amigo del intendente. El me pidió que esté tranquilo hasta que esto se expida y que salga a favor, como corresponde”, concluyó.