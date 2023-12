Adámoli renunció a la vicepresidencia del Bloquismo ¿qué paso?

En un giro sorpresivo, Laura Adámoli presentó su renuncia a la vicepresidencia del Bloquismo, expresando abiertamente sus desacuerdos con la gestión de Luis Rueda, presidente del partido. La dirigente, conocida por su postura orgánica, destacó que no podía formar parte de la conducción si sus discrepancias no eran tenidas en cuenta.

"Siempre fui orgánica, aún expresando desacuerdos", comentó. A ello, añadió "Yo no puedo ser parte de la conducción si no estoy de acuerdo con muchas cosas". Por esto sumó, en una entrevista en un medio de comunicación, "en la actualidad, quienes lideran no escuchan".