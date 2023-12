Milei confirmó que Patricia Bullrich será su ministra de Seguridad

Luego de varios días de rumores, el presidente electo Javier Milei confirmó a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Incluso, dio a conocer que el ex juez de la Corte Suprema menemista y ex ministro de Justicia Rodolfo Barra será el Procurador del Tesoro.

Mediante el tradicional comunicado de la oficina del presidente electo, posteada en Twitter, informaron: "La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina informa que la Dra. Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre. Por su parte, el DR. Rodolfo Barra estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación".

Luego de ello, la misma Patricia Bullrich fue la encargada de usar el mismo medio para agradecer su función. Esto se dio a pesar de que hace algunas semanas había sostenido que no volvería a seguridad. "Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca. El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios", publicó Bullrich. En el mismo mensaje se puede leer: "Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga".

Por otro lado, Barra ocupará el lugar que deja Carlos Zannini en la Procuración del Tesoro, el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado que se encarga de los servicios jurídicos de cada Ministerio y entes de la Administración Pública Nacional.