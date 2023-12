Cabello aseguró que la CGT apoyará y acompañará a Orrego

El diputado peronista y también líder de la CGT a nivel provincial, Eduardo Cabello, estará un periodo más siendo parte del cuerpo de diputados de San Juan. Siendo un hombre parado políticamente en la vereda del frente a Javier Milei y Marcelo Orrego, dijo esperar que le vaya bien a Milei y que la confederación sindicalista le dará apoyo al gobernador sanjuanino.

‘Se terminó la campaña y ahora hay que ver las realidades, que marcan otras cosas. Escuchaba que no ha podido mandar un paquete de leyes porque no sabe si va a incurrir o no en lo ilegal’, expuso Cabello acerca del presidente libertario y agregó: ‘Leí el discurso y me pareció muy característico de ellos. Espero que le vaya bien porque no podemos tener otro fracaso, merecemos otra cosa. Roguemos que haga la mitad de lo que dice que va a hacer’.

Acerca de la reunión que trascendió en la semana que mantuvo la CGT con Orrego, contó que ‘fue más protocolar, vienen situaciones complicadas y vamos a tener otras reuniones ya con algunos ministros. Estamos como CGT para apoyarlo y acompañarlo porque si le va bien, les va bien a los trabajadores’.