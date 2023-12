Dura crítica de Achem: 'La transición larga es muy mala y no debe pasar nunca más'

Una de las importantes personalidades que tendrá Marcelo Orrego en su equipo de trabajo será Emilio Achem, quien dijo presente en la Legislatura Provincial para la asunción. Desde ese lugar realizó una dura crítica a la extensa transición que han tenido que realizar tanto él como el resto de nuevas autoridades, asegurando que nunca más debe repetirse.

Emilio Achem, secretario general de la gobernación, habló con el móvil de Canal 13 antes de que arribara el nuevo gobernador de San Juan al palacio legislativo. En ese contexto contó todos los puntos negativos que tuvo tener que esperar tanto tiempo desde que ganaron las elecciones para poder entrar en funciones.

'Fue malo, una transición tan larga no es buena bajo ningún punto de vista. Los candidatos que se presentan a una elección con reales posibilidades de ganar, saben que eso puede pasar y están preparados. Una transición tan larga genera muchas situaciones de cogobierno que son desgastantes para quien esta gobernando sabiendo que se tiene que ir y para quien está por entrar, que ve cosas que pasan sin poder intervenir porque no es gobierno. Cogobernar no es lo correcto, las transiciones largas son muy malas y hay que corregirlo para que no vuelva a pasar nunca más', expresó.

Sumado a esto manifestó que prácticamente por 2 años estuvieron en campaña, por lo que realmente fue una cansina espera la que debieron atravesar para finalmente llegar a este ansiado 10 de diciembre. En este tiempo contó que estuvo trabajando en conjunto con algunas autoridades salientes para poder comenzar a gestionar lo más rápido posible.

'Esta todo ultimado, siempre fue muy buena la relación con Juan Flores y con Marcelo Espósito. Desde el primer momento tuvimos mucho diálogo y mucho trabajo. El sábado estuvimos trabajando en la Secretaría General con los decretos que son necesarios para este domingo, esperamos arrancar el lunes con el resto de actividades porque es un sector que tiene muchas áreas a cargo. Ya estamos con un buen diálogo y vamos a tratar que la situación del país nos ayude a ordenar la provincia', sentenció.