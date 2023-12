El gesto del nuevo ministro de Economía: 'Me voy a trabajar, no hay tiempo para festejos'

Una vez que finalizó el esperado acto de asunción en el Teatro del Bicentenario, algunos de los nuevos funcionarios hablaron con la prensa. Uno de ellos fue el titular de la cartera económica de San Juan, el cual aseguró que de este encuentro se iría directamente a una reunión con su equipo de trabajo ya que por esta compleja situación que se vive 'no hay tiempo para festejos'.

Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, habló con el móvil de Canal 13 desde el interior de este emblemático establecimiento cultural. Allí le pidió a la comunidad sanjuanina que le tenga paciencia, pero prometió entregarse completamente a su tarea para conseguir los mejores resultados posibles.

'El paquete de medidas tiene que ver un plan de gobierno en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hay que adecuarlo a la situación económica y financiera que está atravesando el país. Les pido que me tengan paciencia porque oportunamente se van a anunciar las medidas, ahora solamente venimos a la asunción y ya me estoy yendo a trabajar porque no hay tiempo para festejos. Tengo a mi equipo esperándome en la oficina, así que me estoy yendo para allá. De acá me voy a la oficina a trabajar, porque hay mucho por hacer, eso le ofrezco a los sanjuaninos', expresó.

Seguidamente, Gutiérrez reveló algo insólito respecto al Ministerio que conducirá durante los próximos años. El flamante funcionario reveló que tiene múltiples movilidades a disposición, siendo que él podría movilizarse en su vehículo particular. En ese sentido, aseguró que este tipo de gestos provenientes de la política son los que necesita la comunidad.

'Vamos a usar el dinero de los contribuyentes con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de beneficios para ellos, tenemos que cuidar el peso. Tenemos que dar gestos, la política tiene que dar gestos. Por ejemplo en mi Ministerio yo tengo autos a disposición y no se para que un ministro podría llegar a tener autos a disposición cuando podrían estar en otro lugar. Yo me voy a ir a trabajar en mi auto y cumpliré mi función en mi auto, es una decisión que ya he tomado. Les pido paciencia para poder realizar un análisis de la situación de la provincia', sentenció.