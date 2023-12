Orrego en el Bicentenario: ‘Estoy convencido que en San Juan hay que dar vuelta la página’

Luego de recibir los atributos, Marcelo Orrego, flamante gobernador de San Juan, se paró frente al atril y brindó unas palabras, aunque desde la sinceridad, aclaró que se olvidó los lentes y por eso, el discurso preparado y escrito que tenía, quedó de lado para hablar sin guion o líneas que lo ayudaran al momento del discurso.

‘En este tiempo tengo que laburar mucho con mi equipo para devolver con esfuerzo lo que han confiado en nosotros. Creo que haber sido intendente me ha marcado. Siempre tuve la necesidad política de hacer. La vocación política no la tuve de grande, sino de pequeño. Recuerdo cuando tenía 6 o 7 años mi mamá y mi papá me preguntaban que quería ser cuando sea grande y yo les decía que quería ser gobernador’, le dijo Orrego al auditorio.

El gobernador no dejó de lado el plano político nacional y mencionó que ‘la Argentina atraviesa una época de crisis enorme. Los argentinos nos dieron un mensaje y diría que quisieron hacer un cambio útil. Terminó ganando un cambio mucho mas abrupto del que proponíamos nosotros’, resaltó en relación al espacio que lideró en un principio Horacio Rodríguez Larreta y luego Patricia Bullrich, como candidatos presidenciales del sector al que pertenece el frente de Orrego.

‘Creo que en San Juan pasa lo mismo. Estoy convencido que en San Juan hay que dar vuelta la página’, añadió.

Sobre la situación del país, volvió a recalcar: ‘No estamos atravesando un buen momento. Conozco los problemas que tiene la gente, sus necesidades, pero también conozco sus sueños. San Juan tiene todo para soñar. Quiero que mis hijos sigan viviendo acá, no los quiero en otro lado. Nosotros tenemos claro cuáles son los recursos de San Juan, tenemos claro que necesitamos de la agricultura, que es fundamental y tiene que ver con la producción que siempre hemos desarrollado’.

Luego sostuvo que ‘aprender, trabajar y producir, es la base para que llegue la Justicia social’ y señaló que ‘si no se toman medidas urgentes en el corto plazo, la vamos a pasar mal’.

Por último, contó qué posee el bastón, los símbolos y significados, agradeció a Roberto Basualdo y a Fabián Martín, a quien le dijo que él podría haber sido el candidato a gobernador pero eligió el camino menos cómodo y volcó a trabajar intensamente tras su figura, la de Orrego.

‘El 2 de julio se despertó ese grito dormido que está en el pecho de todos los sanjuaninos diciendo que podemos vivir en una provincia mejor. Que Dios los bendiga a todos. Viva San Juan, viva la Patria’, con esa frase se despidió de los presentes en su primera noche como el líder del Poder Ejecutivo de San Juan.