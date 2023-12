Orrego gobernador: 'Vamos a reducir el 30% de los cargos políticos'

El flamante gobernador Marcelo Orrego, estuvo por primera vez frente a la Asamblea Legislativa de esta nueva conformación y brindó sus primeras palabras como jefe del Ejecutivo provincial.

En santaluceño, reconoció y agradeció la presencia de distintas autoridades, de entidades y funcionarios nacionales. Pero de inmediato apuntó su discurso a los ciudadanos e hizo un repaso de distintas áreas, empezando por el aspecto económico y anunciando que reducirá el 30% de los cargos políticos del Gobierno y la derogación de la Ley de Lemas.

‘No sólo es el cargo lo que asumo hoy, sino el compromiso de trabajar incansablemente para los sanjuaninos. Me comprometo con una visión clara y firme para nuestro futuro. Si estamos unidos no hay obstáculo que no podamos superar’.

En materia económica, Orrego sostuvo que 'El primer paso para entender la dimensión del desafío es ser claros con el diagnóstico de lo que encontramos, y decir que la provincia está en una situación compleja. Estamos asumiendo en el momento más difícil de la historia argentina con niveles de inflación y pobreza inéditos. A esto debemos sumar los problemas propios de San Juan, una provincia donde los ingresos suben por la escalera y los gastos por el ascensor, lo que va a traer consecuencias en el corto plazo sobre todo en el plano financiero, y eso conlleva a que debemos tomar medidas urgentes’.

Sobre la forma de trabajar que tendrán señaló que ‘este Gobierno hoy asume con el compromiso de ser una administración activa, austera y responsable. No van a haber gastos que busquen el rédito político. Siempre estaremos con el eje puesto en cuidar lo que es de todos los sanjuaninos’.

El discurso tuvo un guiño a la unidad y fue cuando mencionó que invita ‘a todos los representantes elegidos por la voluntad popular, a que dejemos de lado la especulación política. Cada uno de los que estamos acá fuimos elegidos para impulsar el desarrollo de San Juan. No es tiempo de individualismo, soberbia ni mezquindad. Son tiempos de solidaridad, trabajo y consensos y, sobre todo, de mucha humildad. Quiero ser claro, voy a gobernar con todos los intendentes, sin distinción de ideologías políticas. Dándole la misma relevancia a los 19 departamentos’.

Sobre Educación, Orrego dijo que ‘el desafío de nuestro gobierno es avanzar hacia un sistema educativo accesible, inclusivo y de calidad. Que busque siempre el bienestar y desarrollo de cada sanjuanino, que apoye a la producción, que mire al futuro y que sea la llave para el trabajo digno’.

Uno de los puntos que despertó el aplauso en la Cámara fue cuando hizo referencia a la salud al mencionar: ‘debemos gestionar de manera eficiente los insumos y asignación de personal, no solo en los grandes centros hospitalarios, sino en todos los centros de atención médica de toda la provincia, porque estoy convencido de que no se logran buenos resultados solo con obras arquitectónicas de gran porte, si no hay profesionales de la salud y con insumos médicos para atender a los pacientes. Vamos a revisar en profundidad la situación de la Obra Social Provincia, que se encuentra en un estado de crisis profundo que afecta a una enorme cantidad de sanjuaninos y que se encuentra muy lejos de los estándares de servicio que pretendemos para nuestra gestión’.

Los dichos de Milei sobre la obra pública tuvieron eco en el discurso y sobre eso añadió: ‘vamos a luchar sin descanso para que las obras, y en especial las viviendas, sigan teniendo financiamiento nacional. Defenderemos con fuerza lo que es de los sanjuaninos, haremos más eficiente el gasto y buscaremos nuevas formas de financiamiento para que las obras que necesita San Juan se hagan realidad’.

En materia de seguridad dijo desembarcar con un ‘mensaje es claro: no habrá tolerancia con aquellos que, a través del delito, buscan perturbar la paz y la tranquilidad de nuestra provincia’.

La austeridad que marca tiene relación con una medida que tomo como la unificación de ministerios, como el caso de Deportes, con Turismo y Cultura. Por eso, al mencionar acciones o enfoques en los que se centrará, pondrán ‘énfasis en el desarrollo de las bases deportivas, vinculando deporte y salud, en todas las edades y en todas partes: más Deporte, es igual a más salud. La misma importancia tiene para nuestra gestión el desarrollo de la Cultura, entendiendo su relevancia para nuestra provincia y la necesidad de potenciar y priorizar la formación y el desarrollo del sector cultural.

La Producción es clave en una provincia como San Juan, donde la diversificación es un eje que debe establecer como trabajo el ministerio productivo. Sobre el agro, Orrego señaló: ‘Mi gobierno se compromete a ser un aliado constante para ellos, invirtiendo en ciencia, tecnología, innovación, capacitación y optimización del manejo del recurso hídrico, vital para potenciar nuestra tierra’ y sobre Minería sostuvo que tienen ‘el desafío y la responsabilidad de potenciar nuestros recursos naturales de manera consciente’.

Sobre el cierre del discurso, llegaron anuncios fuertes e importantes. Fue allí cuando expresó que va ‘a reducir el 30% de los cargos políticos del gobierno, como un ahorro imprescindible para poder destinar esos fondos a atender necesidades urgentes de los sanjuaninos. La austeridad debe empezar por la política, y lo vamos a hacer’, y fue también en ese momento que dijo que enviará a la Cámara de Diputados un proyecto para derogar la Ley de Lemas.

Por último, agradeció a personas que fueron siendo clave en su carrera política como el exsenador Roberto Basualdo y con la mención de amigo, llamó a Fabián Martín, desde hoy, titular del Poder Legislativo.