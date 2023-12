Pavimentar el Paso de Agua Negra: el alcalde de Vicuña afirmó que será una realidad

Múltiples personalidades se trasladaron hasta la Legislatura Provincial para participar de la asunción de Marcelo Orrego como gobernador de San Juan. Algunas visitas llegaron desde el otro lado de la Cordillera, como por ejemplo la máxima autoridad de Vicuña, el cual confirmó que ya están las condiciones dadas para la pavimentación del Paso de Agua Negra.

Rafael Vera Castillo, alcalde de Vicuña, habló con el móvil de Canal 13 desde el interior la Legislatura. En ese sentido habló acerca del esperado Paso de Agua Negra, detallando cuántos son los kilómetros donde se debe trabajar, asegurando que esto será una realidad.

'El paso de Agua Negra va a ser una realidad, hay que pavimentarlo porque hoy día faltan 74 kilómetros para terminar el pavimento. Son 30,100 kilómetros están del lado argentino, el resto están del lado chileno. Están dadas las condiciones, la ministra de Obras Públicas se comprometió conmigo que en 2024 y 2025 va a estar pavimentando el paso de Agua Negra y modernizando la aduana', expresó.

Seguidamente explicó cuál es el motivo de su nueva visita a San Juan, manifestando que es momento de poder realizar un trabajo integrado entre las autoridades chilenas y sanjuaninas.

'No puede ser que en 11 años que me ha tocado ser el alcalde de Vicuña y durante 7 años el presidente de los municipios de la Región de Coquimbo, no tengamos un trabajo de integración. Conozco al gobernador Orrego, se de su afán de trabajar por la integración y en un momento tan importante debíamos acompañarlo como tantas veces acompañamos a las autoridades salientes', sentenció.