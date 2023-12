José Peluc: 'El de Orrego fue un discurso similar de ajuste'

El Diputado Nacional Libertario José Peluc, se refirió a las primeras horas de su gestión en el Congreso de La Nación y las repercusiones luego de la asunción presidencial y del Gobernador Marcelo Orrego".

Respecto a éste último aseguró que " fue un discurso similar de ajuste, no sé qué tan grave pueda estar San Juan, yo siempre tuve en mente que está mejor que la Nación porque tiene equilibrio fiscal. Habrá que esperar el detalle de las medidas. Es cierto que el gobernador saliente dijo que entregó todo con equilibrio", enfatizó.

Respecto a la mención que hizo Orrego en sus palabras sobre la lucha con gestiones a realizar ante la Nación para la obra pública, Peluc aseguró que: "no quiero entrar en polémica, pero el financiamiento para la obra pública en esta etapa es cero pesos, lo ha repetido el Presidente ayer en su discurso. Lo que pasa que los políticos no están acostumbrados a que quien gobierne diga las cosas tal cual son". “En este caso no hay doble discurso”, sentenció.

“No hay un peso para la obra pública, para estar pagando de más, el que corta la calle se le cortan los planes, y ya lo ha dicho el presidente”. “No es mi palabra sino la del presidente”, con lo que coincidimos, dijo Peluc.

En cuanto a las palabras del Presidente Javier Milei, el Diputado Nacional Libertario destacó: que tuvo un "gran apoyo de la gente en la Plaza de Mayo y del Congreso". "Esperábamos un mensaje que viene con mucho recorte para arreglar la situación económica del país, estamos complicados". "El mensaje fue tal cual nos venía anticipando que se iba a dar", confió.

Esperan el primer proyecto de ley desde el Ejecutivo esta semana en el Congreso . "Estamos trabajando en la conformación de las comisiones para su tratamiento", dijo Peluc.