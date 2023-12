Mallea habló de Milei, las chicanas de Orrego con Uñac y la baja de los nombramientos

El analista político de extracto justicialista, Rogelio Mallea, pasó por Tarde 13 y analizó lo que dejó un fin de semana súper activo, con asunciones a nivel nacional y provincial. Habló del panorama que debe enfrentar el presidente Javier Milei, el cruce de Marcelo Orrego con Sergio Uñac por el estado en el que se encuentra la provincia y la medida del nuevo gobernador de dar de baja a nombramientos ocurridos en los últimos seis meses, ajustándose a la ley.

Sobre el panorama nacional, Mallea dijo que ‘Milei no estaría bailando con la más linda’ y sobre el gobierno de Alberto Fernández, sostuvo: ‘Podemos decir que hubo otros gobiernos, que con distintos matices, fueron peores que los de Alberto. Los dos años de De la Rúa también fueron bastante duros. Realmente hay antecedentes que dicen que hubo distintos gobiernos malos que desembocan en distintos conflictos’.

Las finanzas de la provincia fue el punto en el que se cruzaron Orrego con Uñac. ‘Según la foto de Marisa López y de Gutiérrez donde establece el superávit fiscal, no había esa crítica. Se los vio muy contentos a los dos. Deberíamos ver en qué reside la chicana’, analizó y añadió que ‘el modelo San Juan, el perfil del político sanjuanino, desde Avelín en adelante, no ha sido de confrontación. La política no es personal, debe representar la demanda popular’.

‘Estamos ante una muy buena administración por parte del justicialismo en los últimos 20 años, que por distintos motivos se buscó la alternancia. Espero sea sana esa alternancia y tanto uno como el otro no que caiga en los disensos inútiles. Creo que deben reflexionar los dirigentes del partido que ingresa y del que se va sobre la necesidad de seguir manteniendo esa tolerancia y convivencia democrática que ha sido muy proactiva para economía sanjuanina’, señaló Mallea sobre la rispidez de los dos sectores que disputaron el mando provincial.

Acerca de la determinación de Orrego de dar de baja a los ingresos a planta que se dieron durante los últimos 6 meses de la gestión uñaquista, estando por fuera de lo que indica la ley de Responsabilidad Fiscal, Mallea analizó que ‘forma parte de una decisión política fuerte y tiene que ver con lo que propone Milei a nivel nacional como la reducción del gasto público’.