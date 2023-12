Orrego sobre la baja de los nombramientos: $10.000 millones en gasto y 'nada fuera de la ley'

El flamante gobernador Marcelo Orrego, dio de baja a nombramientos realizados en los últimos seis meses en la planta del Gobierno bajo la gestión de Sergio Uñac, siendo una medida de impacto en las primeras 24 horas de su mandato. La decisión del máximo mandatario provincial radica en el cumplimiento estricto del artículo 46 de la Constitución Provincial, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Ley de Emergencia Económica, que establecen la prohibición de realizar nombramientos en los seis meses previos al término del mandato, dijeron desde el Gobierno.

Sobre esto, el gobernador brindó declaraciones y sostuvo: ‘Ya lo sabíamos todos. En el último tiempo ingresó mucha gente a la administración pública, estimativamente más de 2000 personas y yo me comprometí con la gente de decirles siempre la verdad. Todo aquello que nos pueda perjudicar financieramente son cosas que no se pueden cumplir. Tiene que ver con las medidas de austeridad que anuncié ayer. Ayer fue un anuncio, hoy ya es una realidad’, dijo en relación directa con la baja de los nombramientos y los anuncios realizados durante su discurso en la Cámara de Diputados y el Teatro del Bicentenario en la jornada de ayer.

‘Hay un 30 por ciento de cargos políticos que se van a reducir y de la misma manera tengo que tomar acciones que tengan que ver con la administración. En materia de recursos, son muy escasos. Yo he tomado esta decisión’, señaló Orrego, quien además mencionó la comisión que revisará los casos que lo ameriten y que dependerá del Ministerio económico.

La decisión del gobernador se ampara en la Constitución y la ley de Responsabilidad Fiscal. ‘Aquí se ha nombrado gente hasta hace muy poco, la semana pasada’, añadió Orrego. Los números que mencionó el gobernador fue de más de 2000 pero hay versiones que indican que ascenderían casi a 3 mil. Sin la precisión mencionada ante los medios de comunicación, el mandatario sostuvo ‘pueden ser más o menos, este es mi primer día. Pero si fueran 2000 significan casi 10 mil millones de pesos al año. Esto es un diagnóstico y después vamos hacia adelante. Yo me comprometí con los sanjuaninos que se iban a realizar estas cosas. Veremos la situación de aquellas personas que en su momento trabajaron más de seis meses’.

Al ser consultado sobre si debió buscar consenso con otros espacios políticos para esta decisión, dijo que ‘la determinación tiene que ver con lo que quiere la gente, que se cumpla la ley. Yo no voy a hacer nada fuera de la ley’.

‘No se ha hecho en tiempo y forma. El art 46 de la Constitución provincial lo avala, no hay estabilidad hasta no tener más de 6 meses. No ha sido tenido en cuenta para esos nombramientos la ley de Responsabilidad Fiscal, que establece de manera taxativa que no se pueden generar nombramientos 6 meses antes de la asunción de un nuevo mandatario’, concluyó.