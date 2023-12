El gramajismo predice una migración de educación y salud privada a públicas

Este miércoles, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez estuvo presente en Banda Ancha y habló con el conductor Daniel Tejada, sobre los proyectos que se llevarán adelante en su gestión. Además, dijo que desde su frente político estiman una posible migración de la educación y la salud privada a la pública, motivadas por las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.

'Va a haber una migración de educación y salud privada a la pública. Y ahí tendrá que haber un Estado presente, que garantice que se suplan las necesidades básicas de los ciudadanos', expresó la intendenta.

En este sentido, afirmó que desde el municipio de Chimbas, irán 'paso a paso', es decir, que avanzarán con cautela procurando que no se vulneren los derechos de los chimberos. Indicó también que, fue positivo que el sector mas vulnerable, será beneficiado en cuanto al aumento de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, porque les permitirá subsistir en estos tiempos de ajustes económicos.

Por otro lado, señaló que ´pese a la motosierra, en Chimbas no renunciarán al proyecto del teatro municipal, porque es algo muy necesario que aporta a la educación y permite que los chimberos, 'avancen, se capaciten y mejoren', afirmó Daniela Rodríguez. Y agregó, 'Nos encantaría hacer un centro cultural, el teatro municipal, pero entendemos que para ello necesitamos una masa millonaria, por el momento no se puede gestionar. No obstante, no voy a bajar los brazos, porque para nosotros no es un gasto, es una inversión', señaló la jefa comunal.

