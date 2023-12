A 6 días de asumir, le renunció el primer funcionario a Milei

A menos de una semana de haber comenzado el gobierno de Javier Milei, un funcionario de alto rango le presentó su renuncia por ‘motivos personales’. Se trata del subsecretario de Medios, Eduardo Roust.

El escrito dice que aludiendo ‘motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido’.

‘El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco “inhumano” y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida’, agregó en su carta el ahora exfuncionario.

También pidió a disculpas a ‘todos’ los periodistas de la Casa Rosada por su ‘falta de paciencia y los muchos desencuentros’. ‘Gracias por dejarme entrar en vuestra casa y espero verlos pronto en otras circunstancias’, concluyó.

Roust había sonado con fuerza para hacerse cargo de la secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia en el Gobierno de Alberto Fernández tras la salida de Juan Pablo Biondi, pero finalmente ese lugar lo ocupó Gabriela Cerruti.