Aranda: "Hemos caído en temas de interpretaciones"

Franco Aranda, diputado proporcional, brindó declaraciones respecto a la sesión legislativa en la que se abordó el tema IPEEM. Aranda señaló que la elección del IPEEM fue el punto de partida para que la sesión se desvirtuara, alegando problemas de interpretación y diferencias de opiniones.

"Me parece que hemos caído en temas de interpretaciones cuando hay una ley escrita. El recinto es democracia, finalmente se termina votando y hay que aceptar lo que decide la mayoría. Lo que sí me parece importante es que hay leyes y seguiremos en la sesión. Quedan aún varios puntos por tratar, han metido alguna sobre tabla que no conozco. Hay que ver si da tiempo de leerlo", expresó Aranda.

El legislador destacó que la semana pasada, aunque pareció una convivencia entre fuerzas, se acordó la designación de Florencia Peñaloza para la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en la sesión actual, con una semana de trabajo, no se logró consenso, especialmente en el tema del IPEM, donde un sector del PJ no acordó con su fuerza.

"Uno espera que a través del diálogo y el consenso se pueda llegar a un acuerdo, pero cuando no existe esa posibilidad, hay que ir a la votación", concluyó Aranda, dejando en claro la necesidad de resolver las diferencias mediante el proceso democrático de votación.