Ricardo Alfonsin no se guardo nada: 'Desregular así la economía, es desdemocratizarla'

Tras que Javier Milei diera a conocer una serie de medidas de desregulación de la economía nacional, varios dirigentes partidarios fueron contundentes al expresar su desacuerdo. Uno de ellos es Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente y referente del radicalismo.

Es así como uso la plataforma X (ex twitter) para escribir un hilo sobre su opinión de las medidas. Lo primero que escribió fue "Es increíble el discurso del presidente. Los países desarrollados, los que hoy son potencia, jamás aplicaron, para desarrollarse, políticas como las que anunció Milei. Hicieron lo contrario. La historia lo prueba".

Tras ello, señaló que "Las consecuencias de las medidas anunciadas serán económica y socialmente nefastas. Causan la sensación. de que no tienen la menor idea de lo que significan gobernar". En esta línea sumó: "Ya no hay dudas acerca de q la libertad de la que hablaban es la del zorro libre en el gallinero libre. ¿Y no creerán que la clase media o la trabajadora o los jubilados o las Pymes son el zorro?".

Estas palabras dieron lugar a un nuevo análisis, por lo que dijo "Los DNU anunciados son claramente inconstitucionales. Se toman decisiones expresamente reservadas al Poder legislativo. Claramente no se cumplen las condiciones que la constitución exige para habilitar el uso de los DNU". De este modo finalizó: "Desregular así la economía, más q despolitizarla , es desdemocratizarla, es excluir a las mayorías de la posibilidad de influir en ella. No nos equivoquemos: Desempoderar al Estado, es desapoderar a los ciudadanos y apoderar a los económicamente más poderosos".