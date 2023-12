La CGT marcha en apoyo a las presentaciones judiciales contra el DNU de Milei

Este miércoles habrá una importante accionar de la CGT y los gremios en la Capital Federal. Es que acompañarán a las personas y personas jurídicas que realizaron presentaciones en la Justicia contra el DNU del presidente Javier Milei, según contó en Tarde 13 el titular de la CGT en San Juan y diputado provincial, Eduardo Cabello.

‘Mañana habrá un acompañamiento a aquellas personas que harán una presentación judicial contra el DNU de Milei. No creo que sea muy pequeña la movilización de mañana tampoco, va a ser bastante movido. Esperemos que no haya problemas, porque sabemos que el antipiquete lo pondrán en funciona miento nuevamente el gobierno. La idea es que no sea todo por obligación, sino por consenso nacional’, destacó el representante de los trabajadores haciendo referencia a lo que puede acontecer de acuerdo al momento en el que puedan enfrentarse las personas civiles con las fuerzas de seguridad en caso de activar el operativo antipiquete.

‘Después veremos cómo se sigue, hay tiempo para seguir. Queremos hablar, charlar’, señaló Cabello, algo que estuvo en sintonía con que lo de mañana no será una movilización de la CGT sino un acompañamiento a medidas judiciales contra el DNU, que recaerán en el Tribunal Supremo y por eso la concentración es a las 12hs frente.