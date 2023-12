Milei amenazó con llamar a plebiscito si el Congreso le rechaza el DNU

Milei aseguró que si el Congreso no le aprueba el DNU llamará a plesbicito.

En el marco de una entrevista concedida a LN+, este martes, Javier Milei amenazó con llamar a un plebiscito en caso de que el Congreso le rechace el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el 20 de diciembre. El presidente fue consultado sobre si recurriría a una consulta popular en el caso de que en las cámaras alta y baja les rechacen el ‘decretazo’. Su respuesta fue: ‘Sí, obviamente’

El Jefe de Estado apuntó contra los diputados y senadores asegurando que ‘no tienen conciencia de la gravedad de la situación’. Incluso el ex diputado nacional aseguró que los legisladores ‘están subestimando’ la situación del país.

Luego acusó a los legisladores de ambas cámaras de no darle celeridad al trato del DNU por estar buscando coimas. ‘Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta’.

‘Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder’, apuntó con todo Milei.

Por otro lado, el mandatario nacional volvió a defender el ‘protocolo anti piquetes’. En ese sentido, el libertario expresó: ‘Podes quejarte todo lo que quieras. Si se respetan las leyes y valoró la campaña gubernamental para evitar que quienes son beneficiarios de planes sean "apretados" por intermediarios’

Incluso redobló la apuesta afirmando: ‘Todo lo que se usó para el mal y sembrar el miedo durante la campaña electoral, nosotros lo usamos para comunicar que nadie puede apretarlo y que si no iban a la marcha no iban a tener problema’