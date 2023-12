Milei envió su proyecto al Congreso para la reforma tributaria, energética y electoral, entre otras

El Gobierno confirmó que enviará al Congreso el paquete de leyes de reforma del Estado. De acuerdo con lo que mencionó e Vocero presidencial, Manuel Adorni esto "Incluye reformas profundas necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral".

Además, el funcionario mencionó que "El norte está puesto en la libertad de cada uno de los argentinos". En su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada añadió que "esto va a quedar en manos del Poder Legislativo" y apuntó que "los diputados y senadores deberán elegir entre la libertad, a terminar con esta decadencia que no es responsabilidad solo de un gobierno y son décadas de frustración y fracaso o si colaboran con volver al camino de la libertad".

Adorni informó que ya se recibieron 20.000 llamadas a la línea 134. En ello sumó que de esas 1.500 "aportaron datos relevantes de extorsionadores" para participar de la movilización convocada por la CGT y otras organizaciones sociales a Tribunales, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía.



El vocero mencionó es para celebrar que la CGT "haya pedido autorización" para marchar a la Plaza Lavalle, frente al porteño palacio de Tribunales, y confirmó que ya se aplica el protocolo de orden público, con el lema "la calle no se corta". También aclaró que Milei "no hacía referencia a nadie en particular" y agregó: "Se va a tratar de evitar que la ley o el propio DNU en su camino legislativo entre en una senda donde se negocien beneficios particulares".