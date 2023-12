La dura crítica de Gioja a Sergio Uñac

Ex gobernador José Luis Gioja.

El ex gobernador de la provincia José luis Gioja disparó munición pesada contra el ex mandatario Sergio Uñac. Porque aseguró que antes de retirarse de la gobernación, dejó a parte de sus colegas en puestos que le favorecen al uñaquismo. 'Lamentablemente el gobernador anterior cree que todavía está gobernando y se quedó con todos los cargos. Con el del Defensor del Pueblo, con el Tribunal de Cuentas, los cargos del IPEEM, del Consejo de la Magistratura, creo que negoció uno sólo’, expresó Gioja.

Además el dirigente justicialista rememoró la elección inconstitucional que se realizó el pasado 14 de mayo, porque Uñac no hizo lo que se debería, según explicó Gioja. Ya que mientras Juan Manzur, ex gobernador de Tucumán, desistió de su candidatura a la gobernación, el político sanjuanino no lo hizo, aún sabiendo que la Constitución provincial, dice que se elige gobernador y vicegobernador, en conjunto a los diputados. ‘Se hizo mucho daño, una anormalidad, porque quien sacó la mayoría para gobernar (Marcelo Orrego), en consecuencia tiene minoría en la Cámara de Diputados', indicó.

En cuanto a la gestión orreguista, el político sanjuanino, dijo que desde su frente político estarán a disposición de bienestar del pueblo. ‘Nosotros vamos a colaborar con San Juan. Orrego tiene la suerte de haber sido elegido como gobernador y nosotros desde nuestro lugar, vamos a apoyar a San Juan’, sentenció el ex Gobernador Gioja.

Finalmente, dijo que el Partido Justicialista debe volver a los principios, a los orígenes de Perón, Evita y Néstor para que el Partido Justicialista se ordene. Y a su vez, dijo que tiene que haber una cabeza colegiada en el PJ que genere una conducción provincial y a su vez departamental ‘donde los intendentes, diputados deben tener protagonismo y responsabilidad. 'Yo voy a estar, pero entiendo que la renovación es algo inevitable. Seguiré apoyando’, cerró el ex gobernador.

Mira la entrevista al principio de la nota.