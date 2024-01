La reflexión de la intendenta de Chimbas para iniciar 2024: ''el amor es la fuerza por excelencia'

El pasado viernes la Municipalidad de Chimbas organizó un brindis de fin de año y Canal 13 estuvo en el lugar. La intendenta Daniela Rodríguez, habló a los vecinos y les deseó que tengan un buen inicio de año. Además, dio declaraciones sobre lo que Chimbas significa para San Juan.

'Les deseo que el año que comienza sea de gran bendición, de gran prosperidad para ustedes. Y que Dios los encuentre siempre unidos, con mucho amor que es la fuerza de la excelencia para toda construcción', indicó la jefa comunal.

Rodríguez dedicó sus primeras palabras, para agradecer a todos los presentes por todo el apoyo obtenido tanto en la gestión anterior de Fabián Gramajo, cómo también la compañía que ella recibe en estas primeras semanas desde que asumió. Dijo acerca del departamento, 'los chimberos hemos sido desde que asumió como intendente Fabián (Gramajo), hasta el día de hoy un bastión electoral fortísimo para San Juan y lo seguimos siendo', indicó.

Por otro lado, señaló la importancia de bendecir y agradecer a las personas, porque eso es 'energía que va y vuelve haciendo un efecto positivo' en las personas. Y sumó que considera que Chimbas ha sido bendecido, porque se cumplió en gran parte el deseo que el ex intendente Fabián Gramajo tuvo. Algo que ella desde su gestión continuará, aunque a veces sea difícil. 'Aunque aún no hallamos conseguido lo que vinimos a buscar, no hay que ponerse tristes, no hay que bajar los brazos, porque toda construcción requiere de un pequeño tiempo y de grandes esfuerzos', expresó Rodríguez.