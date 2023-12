Avanza el armado del equipo de Milei: Libarona, Pinedo y Espert mantuvieron reuniones

Este miércoles continuaron las reuniones para conformar el equipo del presidente Javier Milei y en ese marco también pasaron el futuro ministro de Justicia Cuneo Libarona, Federico Pinedo y José Luis Espert.

En diálogo con la prensa, Libarona dijo que "no vamos a informar aisladamente" y que "por eso les pido disculpas, no voy a dar ninguna información personal mía, si no que todo va a ser programado y diagramado", expresó.

Además dijo que quiere "que tengamos muy buena imagen de la Justicia" y que "es un gran equipo de trabajo y con mucha seriedad, me voy muy contento". También agregó que "la prioridad es trabajar y sacar adelante a la Argentina".

Por su parte, Federico Pinedo, uno de los puntales políticos de Patricia Bullrich, quien manifestó que "es el gobierno del presidente Milei, yo solo vengo a tener una reunión con Patricia".

"Del lado nuestro lo que hay es una voluntad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que a la Argentina le vaya bien. La Argentina está en una situación de crisis muy grave y no estamos en condiciones de asumir nuevos fracasos. Necesitamos que al gobierno le vaya bien, especialmente en el tema económico. Tenemos que acompañar al presidente", agregó.

También hizo su paso el "reconciliado" José Luis Espert, quien ante la prensa dijo que "siempre fue muy bueno (Milei), lo único que pasó es que después de haber estado juntos 9, 10 meses, Javier dijo 'José Luis creo que tengo espalda para ir solo' y cosa que lo demostró con creces, y me alegro mucho por cómo le fue, y me alegro por el país porque va a tener un presidente liberal, comprometido con las cosas que hay que hacer".

"Yo tengo una tarea muy grande en la Cámara de Diputados. Habrá que convencer a mucha gente dentro de la Cámara y el Congreso, la preocupación es la gente", sostuvo.