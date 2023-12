Con emoción y cerca del quiebre Fabián Martín se despidió de sus vecinos

El intendente saliente de Rivadavia, Fabián Martín, se despidió de manera emotiva de sus vecinos y frente a las autoridades políticas presentes en el acto de asunción de Sergio Miodowsky al frente del departamento del oeste del Gran San Juan.

Martín, con la voz al borde del quiebre, comenzó agradeciéndole a Dios que le dio la posibilidad de ser intendente de Rivadavia y luego fue por su familia. ‘Le agradezco en segundo lugar a mi familia que me ha bancado siempre, en las extensas horas de trabajo. En tercer lugar a mi equipo de trabajo, a los empleados de Rivadavia que me indicaron cual era el camino a recorrer para llevar las cosas adelante y realizar todo lo que hemos hecho. Y por último a todos los vecinos de Rivadavia, mi eterno agradecimiento por la confianza prestada, por el respeto y el cariño, por el amor que siempre me demostraron. Eso es sumamente importante y lo voy a llevar eternamente en mi corazón’, sostuvo el intendente y vicegobernador electo.

Por último, Martín expresó que ‘todas las etapas comienzan y concluyen, todas son bonitas’, y rememoró: ‘Vengo de una familia donde nunca se habló de política, mi padre viñatero y mi mamá ama de casa. Fue una vez cuando me recibí de abogado, con 27 o 28 años, que me interesé por la política. Les juro que estos han sido los 8 años más importantes y de crecimiento para mí, para mi persona.