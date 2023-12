En una ceremonia emocionante, Miodowsky asumió como intendente de Rivadavia

Este viernes 8 de diciembre se realizó la asunción del nuevo gobierno municipal encabezado por el intendente Sergio David Miodowsky, quién tomó el mando del departamento, que estuvo a cargo del vicegobernador electo Fabián Martín, luego de su periodo de ocho años como jefe comunal.

En la previa de la asunción, Miodowsky recibió a la prensa en la Sala de Reuniones de la Intendencia y luego se trasladó al Parque de Rivadavia, donde los integrantes del Concejo Deliberante lo esperaron para la toma del juramento y el inicio de sus funciones como intendente departamental. El juramento le fue tomado por la nueva presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Inés Correa.

Entre los presentes, estuvo el gobernador electo Marcelo Orrego, el vicegobernador electo (y quien fue intendente hasta este día del departamento) Fabián Martín, entre otras personalidades destacadas de la política provincial cómo José Luis Gioja, Nancy Picón, Roberto Basualdo, Fabián Gramajo, Daniela Rodríguez, Alfredo Castro, Susana Laciar, entre otros.

El mensaje emotivo del nuevo intendente de Rivadavia

Para empezar quiero agradecer a Dios por tantas bendiciones que me ha dado en la vida y ser Intendente de Rivadavia es una de esas que llena mi corazón. Quiero agradecer a mí familia: mis padres Samuel y Pola que me enseñaron lo que sé, gracias por estar siempre conmigo! A mi hermana Romina por ser incondicional, a mis amigos, mis primos, mis tíos, gracias infinitas! A Victoria y Santi quienes incondicionalmente me acompañan, sostienen y me bancan en la vocación de servir.

Muchas gracias Marcelo Orrego por tu amabilidad generosidad y confianza. Se que serás un gran gobernador y que vas a concretar proyectos muy lindos para Rivadavia. Gracias Fabian Martín mi querido amigo y gran compañero todos estos años! Ha sido un gran honor para mi acompañarte estos ocho años de gestión. Rivadavia siempre será tu casa y te deseamos el mejor de los éxitos.

Muchas gracias querida Nancy Picón diputada nacional y gracias Juan Cruz Córdoba diputado departamental, ustedes junto a Maru Lazcano, diputada provincial, tarabajaran incansablemente por el bienestar de todos los rivadaviencies y de todos los sanjuaninos.

Gracias a todos los intendentes, diputados, concejales, ministros y demás funcionarios. Gracias vecinos por haberme dado la confianza para que hoy esté acá. Gracias a las fuerzas vivas del departamento, a las uniones vecinales, a los centros de jubilados y a los clubes entre otros. Gracias a esa militancia tan activa y que tanto sabe de lucha y esfuerzo, sin ustedes nada de esto sería posible.

El Gabinete de Miodowsky, estará compuesto de la siguiente manera

Secretaría de Hacienda: estará a cargo de Alfonso Osvaldo Martín, de 56 años. Es contador Público Nacional recibido en la Universidad Católica de Cuyo. Fue contador y gerente administrativo de constructora SCOP SA. Miembro del directorio y más tarde, vicerrector de la Universidad Católica de Cuyo. También gerenció el sector PyMEs proveedoras para Proyecto Veladero y Pascua Lama. En la actualidad se viene desempeñando como socio fundador de una consultora para PyMEs en el sector privado.

Secretaría de Gobierno: Fanny Esther Juárez, de 46 años. Es abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. En la parte privada, litigó durante años en su estudio jurídico. En el Estado creó el Centro de Mediación Comunitaria de Rivadavia donde se desempeña hasta la fecha.

Secretaría de Servicios: Daniel Enrique Gatica, de 52 años. Actualmente es director de Servicios de Rivadavia. Se destacó como el ejecutor de la descentralización de servicios cuando se crearon las cinco comunas departamentales.

Secretaría de Obras: Mario José García, de 28 años. Ingeniero civil recibido en la Universidad Nacional de San Juan. También es docente e investigador en Ingeniería. Desde hace años se desempeña en proyecto, dirección y ejecución de obras privadas.

Cabe mencionar que en diálogo con Banda Ancha, por Canal 13, Miodowsky reveló que está en sus planes construir un puente colgante sobre calle Rastreador Calivar para facilitar el tránsito de las personas por la zona del Parque de Rivadavia.