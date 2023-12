Gioja críticó a Uñac: "El capricho de desdoblar la elección fue el más grave"

Con el juramento de los diputados y diputadas electos, así como de los senadores, se dio inicio al nuevo período legislativo en Argentina. Este acto simbólico marcó la entrada de nuevos rostros y la emotiva despedida de figuras históricas que han dejado su huella en el parlamento. Uno de ellos es José Luis Gioja, quien luego de muchos años termina su mandato. El exgobernador charló en Banda Ancha sobre su desacuerdo con la ley que desdobló las elecciones.

Luego de un repaso por su vida en la política, el aún diputado nacional señaló que para él fue un error querer modificar el código electoral en San Juan eliminando las PASO, "sin consultarle a nadie". A ello sumó "quizás se podría haber modificado, pero se equivocaron en la sanción de la ley".

Del mismo modo mencionó "lo hicieron un poco por la ventana, por cómo se trató. De eso de vino también en un montón de suspensiones y de correr tiempos". Otro de los puntos que criticó fue "el capricho de querer ser candidato cuando la Constitución de la provincia decía que no podía hacerlo. El capricho de desdoblar la elección fue un error gigante eso es ignorar a la Constitución de la provincia, se violó la Constitución que dice que el gobernador se elige junto con los diputados provinciales".

Como si fuera poco siguió "el candidato que se pone después porque no sé quién no hizo una reunión, no hago juicio de valores porque Rubén es un buen amigo pero por ahí tenía algún problema". Por este motivo aludió a que "me pareció también un error la falta de movilización el día de las elecciones que fue para gobernadores". Gioja consideró que lo mejor hubiera sido juntar las elecciones con las nacionales, como lo hicieron otras provincias.