El mensaje de Gioja para los vecinos de Rawson: 'Nunca hay que perder la esperanza'

Con motivo de la asunción de Carlos Munisaga como nuevo intendente del departamento Rawson, múltiples autoridades dijeron presentes en la Plaza de Villa Krause. Una de ellas fue José Luis Gioja, quien le pidió a todos los vecinos del municipio que se encuentran frustrados por la incapacidad de la gestión saliente, que no pierdan la esperanza.

El diputado nacional, que deberá dejar este cargo como legislador en las próximas horas, habló con el móvil de Canal 13 antes de que el actual secretario de Seguridad se convierta en jefe comunal. En ese contexto le habló a todas las personas que viven en suelo rawsino y que se encuentran pasando un momento complicado.

'No hay que perder nunca la esperanza, hay que trabajar muchísimo, siempre hay trabajo por hacer. Nosotros vamos a dialogar porque queremos que esté bien Rawson. Vamos a marcar lo que no nos parezca, ser oposición no es tirar piedras todos los días, de ninguna manera', expresó.

Seguidamente, el ex gobernador de la provincia de San Juan, explicó los motivos por los que quiso estar presente en este acto por más que su hermano Juan Carlos, quedara en segundo lugar en las pasadas elecciones municipales.

'Todo lo que sea respetar la voluntad popular es bueno, hay que apoyar la democracia, quiera Dios que todo esto salga muy bien. Venimos a apoyar a nuestros concejales que hoy juran, que tenemos 3 en este departamento. Desde San Juan Vuelve y desde el Justicialismo estamos presentes para apoyar. Queremos dialogar y que del diálogo salgan las soluciones, siempre digo que la política se basa en el diálogo para encontrar las soluciones para los problemas de la gente, esa es la finalidad de la política', sentenció.