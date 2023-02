Apertura de sesiones en Rawson: "Fue un discurso pensando en la reelección"

Este miércoles el intendente de Rawson Rubén García llevó adelante su discurso anual en el comienzo de Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante de su departamento. Luego brindó una rueda de prensa donde confirmó además que trabajarán "fuertemente para ir por la reelección del 2023 - 2027".

"Venimos con todo, un gran énfasis, un gran entusiasmo por este año que es un año complejo, de elecciones a pocos meses; donde realmente los 3 años anteriores han sido complejos también dentro de lo político pero sobre todo en lo social, económico, sanitario", explicó García.

"Venimos de ese proceso, un 2022 que nos dio un respiro de esa crisis sanitaria, hoy volvemos a tener crisis de tiempo, la lluvia, granizo, que también tenemos gente afectada. tenemos que estar atentos a las necesidades y cosas que necesita la gente", detalló.

García agregó que "esto se suma a una elección dentro de 2 o 3 meses que dentro de "San Juan por Todos", creo que se va a llamar así, el peronismo tiene que trabajar fuertemente y tenemos que estar todos dentro de este Frente, no cabe situaciones de ir por afuera por alguna especulación, acá la única situación y especulación que vale es trabajar por la gente y en este caso por el pueblo de Rawson, de la provincia y el país".

"Dios y la gente dirá si estuvimos a la altura de las circunstancias; nos quedan 3 meses para revertir un montón de cosas que no nos permitieron hacer estos 2 o 3 años; vamos a trabajar fuertemente para ir por la reelección del 2023 - 2027. Creemos que va a haber un panorama más claro, menos tensionado, hoy con un presupuesto no aprobado del 2023; donde vamos a tener que redoblar esfuerzos, redoblar cuáles son las prioridades", expresó.

"Fue un discurso pensando en la reelección pero también dirigido a que tenemos que despojarnos de las acciones individuales, tenemos que trabajar por algo colectivo, que es por quien nos ha puesto al frente de un gobierno, por quien nos ha dado la responsabilidad de gobernar un departamento; todo va dirigido a eso y dejar de especular con situaciones individuales o proyectos personales que no tienen que ver con la democracia, con el pueblo", manifestó en otra parte de la entrevista.

El discurso anual que brindó este miércoles "son 109 hojas; donde realmente hay que verlo y analizarlo a todo para que después no salgamos... no por que lo diga yo, si no porque lo han visto y lo han podido analizar y estudiar; que por ahí dicen que no se hizo nada, acá está lo que se hizo; en este anexo que hemos incorporado de 108 página está lo que hicimos. El que quiera oír que oiga, el que quiera ver, que vea. Acá está todo lo que hicimos", expresó García.