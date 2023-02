Elecciones 2023: "José Luis Gioja debe ir por dentro del frente donde esté el peronismo"

Luego del anuncio de José Luis Gioja de presentarse como candidato a Gobernador en las próximas elecciones, otra repercusión al respecto llegó este miércoles. El ministro de Gobierno Alberto Hensel habló y también se expresó sobre una posible candidatura a intendente de Sarmiento en este año electoral.

"Nosotros pensamos que debíamos ir necesariamente a un proceso de participación amplia donde todo aquel que se considere en condiciones de representar a los sanjuaninos pueda hacerlo. Y si es por dentro o por fuera, creo y estoy convencido de que todos aquellos que estamos dentro de este espacio político vamos a participar desde adentro, no tengo ninguna duda", dijo Hensel.

"No vamos a hacer especulación. Hoy José Luis Gioja y todos los compañeros que forman ese conjunto denominado Lealtad Justicialista está por dentro, por lo tanto no tengo por qué especular con que puedan ir por fuera", agregó.

"Me parece bien que (José Luis Gioja) esté dispuesto a participar, me parece bien que los compañeros estén haciendo otra propuesta", manifestó.

¿Hensel candidato?

Sobre ser candidato a intendente de Sarmiento, el ministro de Gobierno expresó que "todavía no hemos decidido nada con relación a eso, me parecía que tenía que haber algún orden en esto. Primero que el Gobernador tomara la decisión, nosotros no podemos tomar decisiones antes que él, bajo ningún aspecto. Y después terminar de avanzar en el proceso electoral".