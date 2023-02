Rawson: concejales del macrismo y el giojismo cruzaron a García por su discurso

Rawson comenzó febrero con mucho movimiento político. Este miércoles 1, el intendente Rubén García brindó su discurso anual en el comienzo de Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante. Luego, en una posterior rueda de prensa, confirmó además que trabajarán ‘fuertemente para ir por la reelección del 2023 – 2027’.

Por su puesto la oposición en el departamento salió a responderle al Jefe Comunal rawsino, criticándolo fuertemente, tras señalar que no tuvo contenido.

Una de las que salió a cruzar a García fue Verónica Benedetto, la concejala rawsina perteneciente a Juntos por el Cambio (JXC), que habló con el móvil de Canal 13.

La concejala expresó: ‘Dejó gusto a poco. Nos dejó un cuadernillo de 109 páginas para leer, por lo que cuando lo lea les diré mi opinión’, opinó sobre el discurso

Luego añadió: ‘Fue una apertura simple de saludo, una frase del General Perón. No me quedó nada contundente, no hizo ningún anuncio, no hizo nada. Por eso me quedó con un poco de ganas de escuchar la propuesta para el 2023, de que hiciera esta reflexión de la que habló al principio, pero bueno quedó un poquito de incógnita’

Benedetto aseguró estar preocupada por la actitud de García de cara a los meses que quedan de gestión. ‘No sabemos con qué nos vamos a encontrar, si bien los años anteriores leyó varias páginas también, y después muchas cosas no se llevaron a cabo. Este año tomar la decisión de acompañar solamente a un discurso simple, que no tiene análisis de toda la gestión, deja un poquito de preocupación’, sostuvo.

Otro que también salió al cruce por el discurso de García, fue el concejal Fabián Olguín. En los micrófonos de Canal 13 expresó: ‘El discurso ha sido pobre, como lo es la gestión del intendente. La verdad es que esperábamos que iba a hacer en Rawson, como iba a resolver los problemas. Un dirigente que ha pintado las paredes anunciando que será candidato a intendente, y realmente no ha dicho absolutamente nada, por lo que estamos bastante decepcionado, ya que esperábamos que nos digiera como iba a resolver los problemas de los trabajadores municipales, de las calles inundadas, del Cementerio Municipal, como resolverá los cuestionamientos del combustible y todos los problemas que tenemos en el departamento’, expresó.

Sobre como jugará JXC en el departamento, la concejala señaló: ‘falta muy poco, falta las últimas definiciones’, Benedetto contó que ya hay unos nombres de candidatos por JXC en el departamento. Luego remarcó que Juntos por el Cambio trae una propuesta diferente al que propone el gobierno actual, o el que quiere volver, refiriéndose al anuncio de candidatura de José Luis Gioja.

Acto seguido, confirmó que está ‘en conversaciones’ con Marcelo Orrego, por lo que irá como candidata a intendenta de Rawson.

Bebedetto contó que con los concejales afines presentaron un proyecto para limitar la reelección indefinida de los concejales. ‘Creemos en la República, en la alternancia en el poder, por lo que traemos algunas novedades y cambios’, dijo.