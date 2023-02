Grynszpan: ‘La oposición debe tener cuidado al hablar de turismo’

Comenzó el camino a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 14 de mayo. Con nombres sin definirse en algunas listas, una de las propuestas de los frentes es en torno al turismo. Sobre esta área habló en Banda Ancha la actual ministra Claudia Grynszpan, quien señaló que muchos lo ven como un tema simple, cuando en realidad debe estar tratado por profesionales.

En exclusiva para Canal 13, en el primer programa del 2023 de Banda Ancha, la Ministra de Turismo y Cultura detalló que a nivel nacional hay una tendencia de la oposición para hablar del turismo, pero a nivel provincial ve que hablan poro del tema. Concretamente, manifestó en muchos casos lo aluden con poco sustento. 'Yo creo que el turismo es muy importante como responsabilidad política e institucional y para eso hay formarse o tener asesores a personas que sepan del tema, porque a veces se cree que del turismo podemos opinar porque viajé mucho, pero eso no funciona' mencionó la titular de la cartera turística.

En la misma línea, no dudo al decir que el 'turismo es una de las industrias más relevantes del mundo. En el mundo se usa el turismo como una herramienta que está cambiando mucho y si es mal pensada puede hacer mucho daño en la comunidad' informó Grynszpan. A la vez dijo 'tienen que tener cuidado en las propuestas porque no se trata solamente de poner más hoteles porque se puede hace mucho daño a la comunidad si no se piensa bien y tienen que ser muy responsables lo que dicen'.

La posibilidad de su candidatura como intendente en Rivadavia



Sobre si hay alguna posibilidad de que esté de políticamente involucrada como candidata en Rivadavia, ella mencionó que todo depende de lo que el Gobernador Sergio Uñac necesite para la conformación del nuevo proyecto eleccionario. 'Estaré siempre dispuesta. Yo tengo una vocación que la descubrí trabajando con Sergio Uñac, que es la vocación de generar cambios que transformen para mejor la vida de los sanjuaninos', apuntó la funcionaria, dando a entender que ella esta dispuesta a ostentar el puesto.

Evocando a su memoria de los primeros cuatro años de gestión como gobernador de Uñac y con Maurio Macri en la presidencia, mencionó 'él priorizó las necesidades de los sanjuaninos siempre y eso lo puede aprender y también me formé en esta línea'. Por ello detalló 'mi vocación es poder acompañarlo a él en todo lo que sea mejorar'.

Para confirmar que ella es un bastión importante de la gestión y que la posibilidad no es una idea a descartar dijo 'donde él me necesite voy a estar. Tenemos que trabajar juntos para estar bien. Tenemos que honrar la política y eso se logra trabajando con la gestión y dando resultados'.