Lanzaron el Frente Desarrollo y Libertad: "No coincidimos con los que no tienen valores"

En el marco del lanzamiento de Frentes en San Juan para competir en las próximas elecciones del 14 de Mayo, este jueves en la sede de ADN hizo lo propio el "Frente Desarrollo y Libertad". Para referirse a este hecho, dialogaron con el móvil de Canal 13 José Peluc, referente de ADN, y Yolanda Agüero, de Libertad Avanza.

Peluc dijo que "ya conformado este frente, es un frente más que lo integramos tres partidos conformados que es Partido Libertario, Cruzada Renovadora y Acción por una Democracia Nueva (ADN), y los partidos en conformación que son Idea de la Libertad, Partido Demócrata y Demócrata Cristiano".

"Nosotros hemos empezado trabajando desde los diferentes partidos o sectores en los departamentos tratando de proponer los mejores candidatos a intendente y diputado departamental, y cada agrupación va a poder presentar su candidato a gobernador, y discutiremos en una mesa qué es lo mejor, si llevar uno, o dos o varios", agregó.

Acerca de qué ocurrirá con Martín Turcumán, presidente de ADN, por una posible candidatura, Peluc manifestó que "es una de las posibilidades que sea candidato o no, primero debemos ver qué es lo propuesto por otros partidos y qué más tiene ADN para presentar", y expresó que "hay otros nombres" que interesan. Incluso se refirió a una propia candidatura: "nada es descartable en la política, todo puede ser".

También habló sobre la cruzadista Nancy Avelín, luego de la declaración donde sentó posición este lunes a última hora, Peluc dijo que "no está presente porque no habrá podido venir; lo de Nancy fue conversado con el doctor Avelín y creíamos que teníamos que hacer el último esfuerzo a ver si podíamos unir la oposición de alguna manera, no se dio, y está siendo mal usada para mal informar a la sociedad de que habría alguna ruptura y no hay ninguna ruptura ni con Turcumán ni con Nancy Avelín".

"Estuvo pactado que se escribiera así para intentar hasta el último momento de hacer un frente un poco más amplio y juntar a todos los del frente opositor. Nosotros no coincidimos con los que no tienen valores y hay algunos que carecen de mucho valor", expresó y dijo que "los zurdos con nosotros no van".

Por su parte, también dialogó con el móvil de Canal 13 Yolanda Agüero, de Libertad Avanza: "nosotros somos libertarios, Javier Milei es un referente del partido y nosotros le damos el apoyo. El Frente avala todo lo que es su candidatura a nivel nacional y le damos también el apoyo a las agrupaciones liberales que componen este frente".

La candidata dijo además que buscan "poder llevar a cabo un consenso donde todos podamos estar bien, se trata de discusiones, de algunas cuestiones en las que el partido Libertario tal vez disiente, pero si no no estaríamos acá".

"Javier Milei muy rara vez le levanta la mano a un candidato así que eso de que se la haya levantado a esta persona de Vallejo es totalmente una mentira, de todos modos sí le ha dado un respaldo a este Frente y en este caso ha elegido, y estamos de acuerdo porque en su comienzo hemos delegado esa posición a José Peluc", manifestó Agüero sobre el respaldo del libertario a Sergio Vallejos, referente de Evolución Liberal.

"Decidimos que él (por Peluc) se encargara y él está llevando el Frente por decisión de los libertarios. No existe eso de que Javier venga a levantarle la mano a un candidato, si existe, bueno él será él que venga. En algunos casos lo hizo, pero en este caso que se la haya levantado a Vallejo es mentira; sí respalda este Frente", sentenció contundente.