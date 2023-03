Leonardo Gioja: 'Yo tengo otras prioridades para Capital'

Este lunes por la tarde-noche, el diputado por Lealtad Justicialista presentó su candidatura a intendente por Capital. El dirigente reconoció su ansiedad porque las elecciones ‘lleguen ya’.

'Es lindo, a veces uno viene trabajando y la ansiedad te consume. Por eso hay que mantener la ansiedad porque si fuese por uno ya quisieran que fueran las elecciones, y que ya estuviese el final contado', expresó inicialmente.

Luego manifestó: ‘Estoy contento porque tenemos un hermoso equipo humano, y tenemos muy en claro que la política es una construcción colectiva, y que le dio su lugar a cada uno. A partir de eso, todos podemos crear. Eso lo queremos hacer en la provincia y en Capital, porque se nos presenta la posibilidad de participar, algo que con el nuevo sistema podemos hacerlo dentro del esquema de José Luis Gioja, porque lo queremos como gobernador’

Leonardo señaló que en esta naciente campaña están trabajando fundamentalmente en dos puntos: la infraestructura de la ciudad y la dimensión comunitaria de la ciudad Capital. 'Queremos trabajar en cada calle, y sobre nuestra educación, nuestra salud, sobre nuestras formas de vivir el ambiente y de cuidar desde nuestras arboledas hasta nuestras acequias y plazas. También queremos calles iluminadas y seguras, llena de vecinos viviendo la Capital. Queremos vivir la Capital y queremos hacer de esta ciudad la mejor ciudad argentina.

Sobre el armado del frente que trabajará para buscar quedarse con la Municipalidad de Capital, el candidato a intendente señaló: 'Nosotros armamos el frente con el nuevo sistema electoral, y esto implica que nos unen ciertos conceptos, sobre todos aquellos que mantuvimos durante toda la gestión de José Luis y de Sergio en cuanto al orden administrativo, en cuanto a las herramientas para el sector privado, en cuanto a la inversión en infraestructura, en cuanto a la minería como un pilar de desarrollo, pero nos diferencian muchos aspectos de gestión. Como por ejemplo las prioridades, el impulso para ciertas políticas. Por eso es que competimos, porque dentro de un mismo frente tenemos cuestiones comunes’, aseguró.

Luego añadió: ‘José Luis y Sergio son dos personalidades muy distintas, y coinciden de una manera distinta. Nosotros queremos tener un San Juan con el impulso que supimos tener, eso mismo queremos en Capital'.

Por otro lado, su padre César Gioja expresó: 'Hoy el afiliado, el ciudadano tiene que elegir entre ellos (por el uñaquismo) y Orrego. Son los únicos tres candidatos que tienen posibilidades'. Luego señaló que el peronismo debe ser los suficientemente inteligente para elegir 'al que sabe gobernar'.

César apuntó contra la oposición acusándolos de jugar a la política por sus intereses por adelante, antes que los que les demande el pueblo. 'Espero que se evalué a la hora de poner el voto cuales son las actitudes y lo que hicieron cada uno por ganarse el voto'

‘A mí no me gustaba la Ley de Lema, no me gusta, pero bueno es lo que se ha sancionado y es lo que tenemos que respetar. Por eso insisto que ahora queda ser inteligente y elegir al mejor que sabe gobernar. Hay tres postulantes y dentro de esos tres me inclino por el que ya gobernó’, manifestó.

'A mi hijo le pido que siga adelante, que siempre esté al servicio de los que menos tienen, que sea consecuente con la doctrina del General Perón, que apunte a una distribución justa de los ingresos, que genere mecanismos que hagan mejorar la vida de todos los capitalinos’, expresó.

A Capital le hace falta tener personalidad. Hay que darle un tinte especial, que de alguna manera destaque del concierto de las capitales del país. Hay que darles respuestas a todas las necesidades del pueblo como las de orden vial', manifestó.