Marcelo Orrego: ‘Las moratorias son un engaño’

Unas horas antes de la aprobación de la Ley de Moratoria Previsional, el diputado Marcelo Orrego se expresó en su cuenta de Facebook sobre el tema. En un extenso mensaje escribió: ‘Las moratorias son un engaño’.

El legislador aseguró que las moratorias ‘son un atajo que no resuelven el problema’ de los jubilados. ‘Hay que decir las cosas como son: las moratorias son un atajo que no resuelve el problema. Lo que tenemos que discutir es cómo garantizamos el poder adquisitivo de las jubilaciones. Las moratorias son parches caros que siguen debilitando un sistema jubilatorio que no da más’, expresó.

‘Quienes no tuvieron aportes ya cuentan con protección en la vejez mediante la PUAM’, escribió en las redes sociales el legislador sanjuanino. Para luego señalar: ‘Así como está, el proyecto del kirchnerismo estimula el trabajo en negro pues quita incentivo a que se realicen los aportes, no solo el registro de trabajadores en relación de dependencia, sino también a los monotributistas o autónomos no les conviene registrarse y aportar’.

Por último, Orrego cerró su mensaje resalando: ‘Hay que trabajar para reducir el trabajo en negro producto de leyes laborales anacrónicas. Así podremos tener más aportantes al sistema jubilatorio’.