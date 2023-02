Baistrocchi: "Gioja tiene más que ver con el Frente por dentro que por fuera"

Desde el Club Colón Junior donde se llevó adelante el cierre de las colonias de verano de Capital, el intendente departamental Emlilio Baistrocchi, habló con la prensa sobre el ámbito político de cara a las próximas elecciones. Qué dijo sobre la candidatura de José Luis Gioja como Gobernador, y el eje de campaña de Baistrocchi para ser reelegido este 2023. También habló de las obras que se están ejecutando en el departamento.

Obra Pública

- "Estamos con obras muy importantes que han arrancado hace poquito como por ejemplo la repavimentación de la Avenida Central que tiene un plazo de 60 días pero que estamos tratando de terminarla en menos. Esperamos a ver si este sábado y domingo podemos empezar con la repavimentaicón del margen o de la parte norte de la calle, atentos a que ya se ha hecho la reposición de las lozas que estaban rotas".

- "Vamos a comenzar en muy poco tiempo con la repavimentación de la Avenida Central que ya se licitó, adjudicó y en no más de 30 días se comienzan los trabajos, también lo vamos a hacer con esta metodología de no cortar el 100% de la calle para no entorpecer lo menos posible".

- "Estamos andando con la obra más grande que tenemos en este momento en Capital que es el Eco Parque, en el predio del ex Matadero. Allí se está haciendo todo el movimiento de tierra, limpieza del predio, ya se ha comenzado a hormigonar los diferentes espacios. Habrá un skatepark, donde van playones de fútbol y de básquet, veredines para bicisenda, runing".

La obra pública, el gran eje de su campaña para ser reelegido intendente este 2023



"El esquema electoral que se ha definido es un esquema con mucha participación, seguramente en los diferentes frentes van a haber varios candidatos. Creo que la participación en política es buena así que habrá que esperar. Dentro de muy poco tenemos lo que es la constitución de los frentes, en el armado electoral. Falta menos para ir develando", dijo Baistrocchi.

Agregó que "nosotros entendemos que la herramienta que tenemos diferenciadora es la gestión, es a lo que estamos apostando mucho. Tenemos el mayor presupuesto en cuanto a la obra pública, en la Municipalidad, en más de 30 años". Y manifestó que "a la Capital siempre le hace falta mucho por hacer, pero la velocidad del ritmo es muy bueno entonces entendemos que este es un Programa que tiene para que en el corto y mediano plazo, ir restituyendo y tener una Capital como queremos".

"Lo que le proponemos a los capitalinos es seguir invirtiendo y que ellos vean, puedan palpar y verse beneficiados a través del mejoramiento. También hay que entender que todo es un proceso", expresó el Intendente.

Finalmente se refirió a la candidatura del diputado nacional José Luis Gioja como Gobernador, en las elecciones de mayo del 2023. ¿Ir por fuera o por dentro del Frente?, Baistrocchi dijo que "la decisión la tiene él pero entiendo que él ha sido una figura importante dentro del Justicialismo. Entiendo que la lógica indicaría que tiene más que ver con el Frente por dentro que por fuera pero en definitiva no es una decisión mía".