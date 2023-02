Gramajo insinúa pero no muestra

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, quedó en el ojo de la tormenta este fin de semana que pasó, mientras sigue jugando al misterio acerca de su futuro político y, en consecuencia, deja abierta la posibilidad de una candidatura a gobernador. Las especulaciones se manifestaron con una serie de videos que circularon de teléfono en teléfono, a favor y en contra de su postulación.

Uno de los videos en cuestión muestra una pared con una bandera de la provincia de San Juan a un costado, similar a la que se encuentra en los despachos oficiales. En silencio, entra un hombre y, de espaldas a la cámara, cuelga un cuadro semejante al que tienen todos los funcionarios y funcionarias con el retrato del gobernador Sergio Uñac.

Sin embargo, el cuadro no tiene el rostro de nadie sino el corazón característico del logo 'Chimbas te quiero', el slogan que marcó la gestión gramajista. Entonces irrumpe la cortina mundialista: 'muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar'. Y cierra la escena una frase impresa sobre la pantalla: 'Está llegando'.

¿Tuvo algo que ver Gramajo en la producción y distribución de este video para Whatsapp? En su entorno lo negaron categóricamente. ¿Con qué intención alguien que no tiene vinculación con el intendente haría semejante despliegue si no fuera específicamente para prelanzar una candidatura? Cuesta encontrar una respuesta que no sea meramente especulativa.

Pero también circuló otro video, muy explícito, que compara a Gramajo con Sergio Uñac. Pone en pantalla las fotografías de ambos, como rivales, con el porcentaje de intención de voto que tendría cada uno y quedando el gobernador muy, muy por encima del chimbero. De fondo suena la cortina de Shakira con Bizarrap: 'Esto es pa´ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques'. Huelgan las aclaraciones.

Los panfletos en campañas electorales existieron mucho antes que las redes sociales. Lo digital apenas cambió los soportes. Ya no es en papel ni en paredes sino en los muros de Facebook. Separar la paja del trigo sigue siendo el desafío central para quienes intenten gambetear las operaciones y descifrar las intenciones.

Gramajo cerró la semana pasada con una inauguración de obras el jueves y otra el viernes. Ante la insistencia de la prensa sobre su futuro político contestó dos cosas: que tiene pendiente más conversaciones con el gobernador y que todavía tiene tiempo para tomar una decisión final.

En rigor, el calendario electoral establece que la presentación de listas será el sábado 25 de marzo. Hasta entonces habrá plazo para resolver.

Lo único que ha definido hasta el momento el intendente es que su candidata de continuidad en el departamento será Daniela Rodríguez, la actual vicepresidenta del Partido Justicialista, concejala chimbera y primera dama del departamento.

Dentro del mismo espacio pero con el sello bloquista competirá Andrés Chanampa, con quien Gramajo ha tenido siempre una relación distante. El inquieto legislador, muy cercano a Luis Rueda, finalmente podrá medirse con el gramajismo luego de haber compartido lista en 2015 y 2019.

También se espera que surja uno o más candidatos a intendente por el giojismo, dentro del Frente San Juan por Todos. Entre ellos está Federico Caroprese y posiblemente Daiana Luna. Pero no está cerrado por completo que vayan a competir por dentro del mismo espacio.

Gramajo no tiene pretensiones de trocar su intendencia por la banca de diputado departamental. Sí pretende que ese escaño quede para un peronista y no para un bloquista. Pero no sería él quien vaya a la Legislatura Provincial como sí harían otros intendentes que están impedidos de ir por otra reelección.

El pasado 30 de diciembre Gramajo y Uñac tuvieron un encuentro a solas en Casa de Gobierno donde el chimbero negó haberse postulado como compañero de fórmula del pocitano para el 14 de mayo. En Paula y Libertador lo siguen mirando recelosamente.

Gramajo fue reelecto en 2019 con alrededor de 70 puntos en Chimbas. Tratándose del tercer departamento más poblado de la provincia, según los datos oficiales del censo, conservar una porción de aquel caudal electoral sería valioso en un esquema provincial. La cuestión es sopesar ese activo sin sobrevaluarlo ni subestimarlo.

El mismo 30 de diciembre Uñac confirmó que irá por otro mandato consecutivo y su confirmación ordenó al peronismo orgánico. Quienes tenían alguna expectativa de sucederlo debieron deponer las ansiedades.

Gramajo siempre estuvo en la grilla de potenciales, al igual que el intendente de San Martín, Cristian Andino; el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay; e incluso el ministro de Gobierno, Alberto Hensel.

Andino se alineó sin peros con Uñac aunque todavía no sepa bien cuál será su destino a partir del 10 de diciembre, ya que no podrá repetir en San Martín. Aballay accedió a volver a Pocito y Hensel a Sarmiento. Pero Gramajo, que no se alejó del gobierno provincial y sigue perteneciendo al proyecto, puso puntos suspensivos acerca de su futuro. Eso le bastó para quedar en el centro de las especulaciones.

Delante de los micrófonos y las cámaras, Gramajo no ha descartado nada. Esa actitud le valió tener el seguimiento cercano de buena parte del arco político. El Sistema de Participación Amplia y Democrática (SIPAD), le permite competir, si llegara a tomar la decisión en ese sentido, siempre y cuando pueda armar listas en al menos 10 departamentos.

En su entorno analizaron días atrás que su voto podría ser muy similar al que hoy acompaña a José Luis Gioja. ¿Le serviría a Uñac abrirle el juego a Gramajo si el exgobernador finalmente decidiera competir por afuera del frente, para contener al peronismo y minimizar las divisiones? Es una de las vertientes de análisis por estas horas.